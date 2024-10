https://noticiaslatam.lat/20241022/la-advertencia-de-milei-a-embajadores-argentinos-puede-perjudicar-el-comercio-y-las-inversiones-1158443627.html

La advertencia de Milei a embajadores argentinos: ¿puede perjudicar el comercio y las inversiones?

La advertencia de Milei a embajadores argentinos: ¿puede perjudicar el comercio y las inversiones?

Los condicionamientos que el presidente argentino, Javier Milei, busca imponer al cuerpo diplomático de su país no solo podrían afectar la imagen internacional del país sino que también podrían tener incidencia directa en la economía, afectando el acceso argentino a fondos internacionales e incluso impidiendo la firma de acuerdos comerciales con potencias.Así lo advirtió, en diálogo con Sputnik, la doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario (UNR) Julieta Zelicovich, luego de que trascendiera que Milei envió una carta oficial a todos sus embajadores y funcionarios del Servicio Exterior alertando que ningún representante argentino "debe acompañar ningún proyecto, declaración, resolución o documento que establezca violaciones al derecho a la vida, la libertad y la propiedad; o un trato desigual frente a la ley".La advertencia apunta específicamente al rechazo a los acuerdos vinculados a la Agenda 2030 y el Pacto para el Futuro 2045, iniciativas promovidas por Naciones Unidas con el objetivo de promover de manera internacional cuestiones como el desarrollo sostenible, la ciencia y la tecnología o políticas para la juventud, entre otras. En la misiva, según recoge La Nación, el Gobierno de Milei asegura que los funcionarios que no comparten la nueva visión del Gobierno argentino no deben seguir en funciones.Para Zelicovich, investigadora de la organización Fundar, la postura adoptada por Milei puede definirse como "inusual" y sin antecedentes en la historia política argentina tras el retorno a la democracia en 1983 y "marca un quiebre en la relación" entre el poder político representado por el Ejecutivo de Milei y la "expertise técnica" del cuerpo diplomático.Así las cosas, se vuelve crucial que los países puedan construir "políticas de consensos" en materia de política exterior que conviertan a los Estados en "previsibles" ante la comunidad internacional y les permitan cumplir con los compromisos asumidos previamente, incluso por gestiones anteriores. "El cuerpo diplomático pero también la burocracia de carrera en general tienen la función de ser memoria de la acción del Estado y transmitir ese acervo entre una gestión y la siguiente", subrayó.Zelicovich graficó que, de esta manera, "las relaciones internacionales no se frenan y se vuelven a crear cada vez que hay elecciones", sino que los países "siguen estando en el mundo" a pesar de los cambios de administración. Para la experta, la postura adoptada por Milei "rompe" esa lógica.¿Más lejos del comercio y las inversiones?La académica consideró que la propia enviada por Milei a los funcionarios no tendrá consecuencias legales ni inmediatas dado que, en realidad, se trata de un procedimiento "sin asidero legal" y que escapa del marco legal del Servicio Exterior. De todos modos, advirtió que sí puede ser considerada "una suerte de censura sobre el cuerpo diplomático" y generar "una imagen de una política exterior inestable, impredecible y errática", provocando "un distanciamiento con algunos gobiernos que son muy sensibles a estos cambios".Entre las consecuencias concretas más previsibles está que el rechazo a los acuerdos construidos en el seno de Naciones Unidas para la Agenda 2030 y el Pacto para el Futuro "puede dejar afuera a Argentina de fondos de financiamiento que están condicionados al reconocimiento y cumplimiento de los estándares de cambio climático".Pero, además, puede alejar a Argentina de la firma de acuerdos comerciales y de inversión en los que "el reconocimiento de este tipo de agendas es cada vez más exigible por parte de las grandes economías globales". Para Zelicovich, un ejemplo de eso está en las tensiones que la Unión Europea tuvo con el Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022) por la falta de reconocimiento del brasileño a los acuerdos ambientales suscritos.Para la especialista en Relaciones Internacionales, este tipo de posturas del Gobierno de Milei puede atribuirse a "una mala lectura o directamente un desconocimiento de cómo funciona la política internacional" que lleva a la plana mayor de la administración argentina a plantear una "sobreactuación" en materia de política exterior.En ese sentido, sostuvo que la "sobreactuación" del Gobierno de Milei a nivel internacional, tanto en el rechazo a las propuestas de Naciones Unidas como un "sobrealineamiento" con Washington, no ha generado beneficios para Argentina y solo conducen al país a ser visto como más "impredecible" por sus pares.

