La demanda por entidades como el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) parece obvia, ya que "una gran parte del mundo se encuentra realmente en un punto de inflexión...

"Esto queda aún más claro cuando se contrasta con las demandas cada vez más politizadas de los emisores tradicionales de crédito mundial en monedas fiduciarias de reserva, cuyas demandas están muy alejadas de las necesidades y requisitos de los países que buscan financiación en monedas de comportamiento razonable", añade el director general de la consultora Goncharoff LLC.En esencia, el Nuevo Banco de Desarrollo podrá proporcionar ayuda a los países en forma de financiación para diversos proyectos "sin el bagaje de enredos políticos indeseados e innecesarios", explica el analista."El NBD desde su creación en 2015 se ha fortalecido lenta, pero constantemente debido al propósito con el que fue creado, que es mantenerse en lo básico de la financiación sin la politización o la militarización de los activos en juego, y el aumento del uso de las monedas nacionales en lugar de las tres grandes [dólar, euro y yen]", señala el experto financiero.Así, lo que hace más atractivo al NBD que a entidades como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (FMI) para muchos países es que no exige a sus clientes que se adhieran estrictamente a "posiciones políticas específicas para calificarse a la financiación", destaca el experto.Esta característica del NBD, sugiere Goncharoff, "permite el pragmatismo y la seriedad de conseguir que los proyectos se financien y completen sin ruidos que distraigan, sin poses, y en divisas que favorezcan el libre comercio"."Es así de sencillo: en términos comparativos, el NBD tiene todos los ingredientes para marcar una enorme diferencia positiva para muchas de las economías crecientes del mundo, sin cargarles con cuestiones que sencillamente no son prioritarias para ellas a nivel local. Este concepto tiene un futuro sólido y no es de extrañar que docenas de países estén clamando por subirse a bordo", señala.El Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), creado por los BRICS y anteriormente denominado Banco de Desarrollo de los BRICS, debería convertirse en el principal inversor para el sur global, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, en su discurso ante el Foro Empresarial de los BRICS celebrado en Moscú.

