¿Qué implica el apoyo de Venezuela a exigencia de los países del Caribe de una reparación histórica?

En un gesto que marca un hito en las relaciones de integración entre Venezuela y los países del Caribe, el presidente Nicolás Maduro anunció que su Gobierno... 17.10.2024, Sputnik Mundo

Esta decisión se inscribe en el marco de una creciente demanda internacional por justicia ante siglos de esclavitud, torturas y desplazamientos forzados que sufrieron los pueblos africanos traídos a América.Para comprender el alcance de esta postura, el intelectual venezolano Luis Britto García compartió en entrevista con Sputnik su visión sobre la relevancia histórica de esta iniciativa y las implicaciones que tendría para los pueblos de América Latina y el Caribe.Una deuda histórica sin saldar"La invasión europea de América fue uno de los procesos más desastrosos de la historia mundial", comenzó Britto García. El especialista destacó que la demanda no es solo un reclamo económico, sino una reivindicación de justicia moral y social. Para Britto García, no se trata únicamente de un saqueo material, sino de una tragedia humana y cultural. Al respecto dijo que la colonización europea fue la piedra angular sobre la cual se construyó el sistema capitalista y los Estados-nación en Europa. "Tiene que ver directamente con esa inmensa cantidad de metales preciosos y riquezas que fueron robados por los europeos en América", explicó.Esta tesis ha sido defendida por diversos economistas e historiadores, quienes coinciden en que, sin los recursos extraídos a la fuerza de América, la configuración del mundo moderno habría sido radicalmente distinta. "Marx y todos los demás economistas dicen que sin esa inmensa cantidad de riquezas que llegaron a los nuevos mundos, el capitalismo no habría surgido o habría tardado mucho tiempo, quizás siglos más en aparecer", afirmó el intelectual venezolano.Un saqueo de proporciones colosalesEn cuanto a las cifras, Britto García mencionó algunos datos clave que ilustran la magnitud del saqueo colonial. Según el historiador español Guillermo Céspedes del Castillo, entre 1531 y 1660, los colonizadores europeos extrajeron de América, solo en esos años, un total de 155.000 kilos de oro y 16 millones 885.000 kilos de plata. "Gran parte de eso salió del Potosí (en la actual Bolivia)", agregó Britto García.“Una de los hechos que hemos estudiado fue la explotación de las perlas de Cubagua en Venezuela. Entre 1512 y 1540, se sacaron 11.877 kilogramos en perlas. Esa cantidad de perlas, en un lapso de unos 28 años, equivalió a 180 millones de dólares. Ahora, si se nos ocurre calcular eso con un préstamo o que se dé una reparación, prácticamente son cinco siglos desde que se llevaron esas cantidades. Piensen, un 10% anual, la suma de la reparación que se debería pagar es inconmensurable”, recalcó el intelectual.Para Britto García, el impacto de esta explotación no solo se reflejó en la construcción del poder económico europeo, sino también en la miseria y el subdesarrollo que dejaron en América Latina y el Caribe. "Con esa riqueza se desarrolló Europa y América terminó siempre dependiente y subdesarrollada", sentenció Britto García.La carta de Guaicaipuro Cuauhtémoc: un reclamo simbólicoUno de los momentos más icónicos en la defensa de este reclamo de justicia histórica es la famosa carta titulada” Guaicaipuro Cuauhtémoc cobra la deuda a Europa”, un texto escrito por Luis Britto García antes del 500 aniversario de la invasión europea de América, y que ha recorrido el mundo con un poderoso mensaje. "Los latinoamericanos hemos sido llamados irresponsables, malos deudores, que tenemos una deuda con el Fondo Monetario Internacional. Pues bien, en esa carta se invierte la narrativa: no somos nosotros quienes debemos, es Europa quien nos debe a nosotros", explicó el intelectual. En esta carta, Britto García fusiona las figuras de Guaicaipuro, líder indígena venezolano, y Cuauhtémoc, héroe de la resistencia azteca en México, para simbolizar el reclamo de los pueblos indígenas de América. El autor relata, de manera irónica, que América le concedió a Europa un "préstamo" de recursos, que Europa utilizó en guerras y destrucción, y que ha llegado el momento de que ese préstamo sea devuelto. "Pero si no tienen dinero con qué pagarnos, que nos paguen con la bala con la que mataron al poeta. Pero no podrán: porque esa bala, es el corazón de Europa", cierra la carta.La legitimidad de las reparaciones históricasEn el marco de la entrevista, Britto García abordó también la viabilidad de estas reparaciones en el contexto del derecho internacional. "Los crímenes de lesa humanidad pueden ser perseguidos y se puede exigir reparación, aunque hayan sido cometidos antes de 1945", afirmó. Al respecto, refirió las leyes con efecto retroactivo promulgadas tras la II Guerra Mundial.El intelectual subrayó que no solo es legítimo exigir estas reparaciones, sino que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, lo que refuerza aún más la posición de los países del Caribe en su demanda a Londres. Citando ejemplos como las reparaciones concedidas a Israel por los crímenes cometidos contra el pueblo judío durante el Holocausto, Britto García insistió en que los estados colonialistas deberían asumir su responsabilidad y pagar por los daños causados durante siglos de explotación.No obstante, más allá de la compensación material, el intelectual enfatizó que estas reparaciones también deben ser vistas como un instrumento moral, que permita rectificar la narrativa dominante que ha presentado a los países en desarrollo como ineficientes y atrasados. "La riqueza del mundo desarrollado depende de lo que se robó a América, de lo que se robó a África", aseveró.El especialista concluyó así que el reclamo de reparaciones históricas por parte de los países del Caribe y el apoyo decidido de Venezuela no es solo un acto simbólico, sino un paso necesario en la búsqueda de justicia para los pueblos que han sido víctimas del colonialismo."Nosotros meramente esgrimimos esto por ahora como un elemento moral", concluyó Britto García, dejando claro que, aunque los caminos para la reparación sean complejos y llenos de obstáculos, la lucha por el reconocimiento y la justicia no cesará hasta que se haga valer el derecho de los pueblos a reclamar lo que legítimamente les pertenece.

