Sanciones occidentales destinadas a "agravar la vida en Rusia" le ayudan a diversificar su economía

Sputnik Mundo

Las sanciones antirrusas ayudaron a Moscú a diversificar su economía, mientras que dañaron a Europa, comentó a Sputnik el diputado del Parlamento Europeo por

Además de ello, agregó, Rusia ahora "tiene mejores relaciones con China, la India y otros países" y le está mostrando al resto del mundo —especialmente a los países occidentales— que en general "ya no necesita a Occidente".Por otro lado, continúo, se puede observar la recesión en toda la Unión Europea y los estadounidenses "están contentos" de que ahora puedan reducir las capacidades económicas de los europeos. Es una consecuencia "más desagradable del conflicto ucraniano [utilizado como un pretexto para imponer sanciones contra Moscú] para Europa", indicó.Agregó que, por su parte, siempre se opuso a las restricciones porque el objetivo de tales medidas es castigar a las personas de pie, no a los políticos. En sus palabras, mientras que "los pueblos eslavos hermanos [los rusos y los ucranianos]" luchan entre sí, "el complejo militar-industrial estadounidense gana dinero con esto", y es algo que debe ser parado.A su vez, desde el Kremlin han declarado en repetidas ocasiones que el país hará frente a la presión sancionadora occidental. Para el presidente ruso, Vladímir Putin, la política de contención frente a Rusia forma parte de la estrategia a largo plazo de Occidente, cuyas restricciones asestan un duro golpe a la economía mundial.En los propios países occidentales es frecuente la opinión de que las medidas sancionadoras antirrusas son ineficaces, puesto que no impiden a Moscú realizar sus objetivos y, a la vez, "matan" a la economía de la Unión Europea.

