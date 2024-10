https://noticiaslatam.lat/20241013/maduro-nosotros-no-somos-hispanoamerica-somos-nuestra-america-rebelde--1158215701.html

Maduro: "Nosotros no somos Hispanoamérica, somos nuestra América rebelde"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se dirigió vía telefónica a la multitud que conmemoraba el Día de la Resistencia Indígena el día de hoy en Caracas... 13.10.2024

La movilización de pueblos indígenas y sectores populares que apoyan al Gobierno bolivariano, cobra fuerza en el contexto de las tensiones diplomáticas entre Venezuela y España, como parte de un llamado a la no injerencia europea en los asuntos políticos internos del país suramericano. Una fecha de hondo significado El Día de la Resistencia Indígena, celebrado cada 12 de octubre en Venezuela desde 2002, reemplaza la conmemoración del Día de la Raza y sirve como una plataforma para visibilizar las demandas históricas de los pueblos indígenas, que aún luchan por sus derechos en el país y en el continente. En este sentido, las declaraciones de Maduro tuvieron un tono firme, haciendo un llamado a la descolonización definitiva, una lucha que según él sigue vigente, 532 años después de la llegada de los colonizadores europeos a América. El presidente comenzó saludando al "pueblo combatiente" y subrayó la larga marcha que aún continúa hacia la liberación total de los pueblos oprimidos. Esta resistencia, según Maduro, no es solo contra la opresión histórica, sino contra las expresiones contemporáneas del colonialismo, que él vincula directamente con el fascismo. En sus palabras, Maduro hizo hincapié en una afirmación que califica como "una gran verdad histórica": la conexión directa entre el colonialismo y el fascismo.Para el mandatario, las fuerzas que hoy intentan negar los derechos de los pueblos indígenas y someter a las naciones libres de América Latina son herederas de las mismas ideologías y estructuras de poder que impulsaron la conquista y el genocidio de los pueblos originarios.“El fascismo de hoy son los herederos y herederas de lo peor, lo peor de la historia de la humanidad", enfatizó, haciendo un paralelismo entre el colonialismo y las nuevas formas de opresión. "Nosotros somos la América Rebelde" En su discurso, el presidente venezolano también resaltó el papel fundamental de la resistencia indígena en la configuración de la identidad de la región.Al evocar a figuras históricas como Guaicaipuro, el gran cacique que luchó contra los conquistadores, Maduro reforzó la idea de que la historia de América Latina es una historia de resistencia y lucha contra la opresión. "Nos sentimos orgullosos, y ustedes mujeres orgullosas, de nuestras raíces, de nuestra cosmovisión, y de ahí venimos", añadió. Criticas a Milei El contexto internacional no pasó desapercibido para el mandatario. En su discurso, Maduro se refirió de manera crítica a las recientes declaraciones de figuras políticas como Javier Milei, presidente de Argentina, quien en sus redes sociales elogió el 12 de octubre como el día en que América fue “civilizada”. Maduro calificó estos comentarios como una negación del genocidio y una reproducción del relato colonial. "Hoy publicó en sus cuentas de redes sociales el cómplice del genocidio, Javier Milei. Ustedes vieron lo que publicó Javier Milei en Argentina... quieren imponer su relato falso del pasado, para en el presente imponer su proyecto fascista", denunció. Además de sus críticas a las élites y al colonialismo, el presidente abordó los desafíos actuales que enfrentan las comunidades indígenas en Venezuela. Hizo un llamado a la consolidación del poder comunal en estas comunidades, subrayando la importancia de la organización de la juventud indígena y de los circuitos comunales como una base de poder. Asimismo, destacó la necesidad de fortalecer los planes de vivienda, salud y educación en las comunidades indígenas, asegurando que la preservación de las lenguas originarias es fundamental para mantener viva su cosmovisión.Parte del discurso de Maduro también estuvo dirigido a reafirmar el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, proponiendo la consolidación de la "milicia india", un componente que, según él, será clave para proteger las comunidades indígenas de posibles agresiones externas. }El contexto internacional y las tensiones diplomáticas entre Venezuela y España fueron elementos clave del discurso de Maduro. Recientemente, desde el Gobierno venezolano se ha exigido que España pida perdón por los crímenes cometidos durante la conquista y la colonización, un pedido que refuerza la narrativa de justicia histórica que defiende la administración de Maduro. "Que España pida perdón al mundo", instó el mandatario hace unos días en un contexto en el que su gobierno ha intensificado su retórica antiimperialista.

