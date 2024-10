https://noticiaslatam.lat/20241017/francia-respalda-la-propuesta-de-kiev-de-invitar-a-moscu-a-la-proxima-conferencia-sobre-ucrania-1158317599.html

Francia respalda la propuesta de Kiev de invitar a Moscú a la próxima conferencia sobre Ucrania

Francia respalda la propuesta de Kiev de invitar a Moscú a la próxima conferencia sobre Ucrania

PARÍS (Sputnik) — París apoya la decisión de Kiev de invitar a Moscú a la segunda conferencia internacional sobre Ucrania, declaró este 17 de octubre el...

El alto diplomático agregó que la conferencia, "sin duda", se llevará a cabo antes de finales de 2024. Los pasados 15 y 16 de junio se celebró en Suiza una conferencia sobre Ucrania que contó con la participación de unos 100 países. Rusia no fue invitado al evento, mientras otros actores importantes como China, Brasil y la India estuvieron representados por delegaciones de bajo perfil. Varios Estados, entre ellos México, Brasil, Sudáfrica, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, la India, así como el Vaticano, no rubricaron la declaración final, avalada por unos 80 países, que llama a devolver al control de Kiev la planta nuclear de Zaporozhie, garantizar la libertad de navegación en los mares Negro y de Azov, y liberar a todos los prisioneros de guerra. La víspera del evento, el presidente ruso, Vladímir Putin, formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. El mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, a su vez, rechazó la propuesta, calificándola de "ultimátum".

