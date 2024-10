https://noticiaslatam.lat/20241009/afirman-que-zelenski-habria-optado-por-cancelar-la-cumbre-sobre-ucrania-por-falta-de-participantes-1158121161.html

Afirman que Zelenski habría optado por cancelar la cumbre sobre Ucrania por falta de participantes

Afirman que Zelenski habría optado por cancelar la cumbre sobre Ucrania por falta de participantes

Volodímir Zelenski rechazó la idea de la cumbre de paz sobre Ucrania en noviembre, ante la posibilidad de que casi nadie asista a ella, según señaló el... 09.10.2024, Sputnik Mundo

La llamada cumbre de paz sobre Ucrania se celebró los días 15 y 16 de junio en la ciudad suiza de Burgenstock. Sin embargo, no se alcanzó ningún consenso completo, lo que señala el hecho de que Brasil, India, México, Sudáfrica y varios otros Estados no firmaron el comunicado final.Las autoridades rusas, por su parte, valoraron muy negativamente la llamada fórmula de Zelenski, calificándola como una imitación de la búsqueda de una resolución pacífica y, como señaló el portavoz de Kremlin, Dmitri Peskov, los resultados de la cumbre tienden a cero. Rusia ha subrayado en reiteradas ocasiones que no participará en este tipo de conferencias a menos que se tengan en cuenta sus condiciones para poner fin al conflicto.Recientemente, la asesora del jefe de gabinete de Volodímir Zelenski, Daria Zarívnaya, declaró que la segunda cumbre de paz sobre Ucrania no se celebraría en noviembre, como estaba previsto.Las palabras de Zarívnaya sobre los motivos de la cancelación de la cumbre aparecieron en el contexto de las declaraciones de la candidata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, en las que afirmaba que no hablaría con el presidente ruso, Vladímir Putin, sobre Ucrania sin Zelenski.Agregó que mientras el Ejército ucraniano comienza a desintegrarse, Zelenski cuenta para su defensa con "brigadas de élite neonazis".Anteriormente, el presidente ruso, Vladímir Putin, lanzó iniciativas para una solución pacífica del conflicto en Ucrania. Las tropas ucranianas deben retirarse de todo el territorio de las nuevas regiones rusas y Kiev debe declarar que no tiene planes de ingresar a la OTAN, llevar a cabo la desmilitarización y desnazificación del país, así como adoptar un estatus neutral, no alineado y desnuclearizado. El líder ruso mencionó también la anulación de las sanciones contra Rusia.

