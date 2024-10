https://noticiaslatam.lat/20241016/para-que-recurre-zelenski-al-tema-de-negociaciones-con-rusia-1158278260.html

¿Para qué recurre Zelenski al tema de negociaciones con Rusia?

Según los medios occidentales, entre ellos The Washington Post, Zelenski se había mostrado más abierto a mantener negociaciones con Rusia en medio del debilitamiento de las posiciones de Ucrania. Al mismo tiempo, el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, declaró que aún no se había recibido ninguna propuesta adecuada respecto a la solución del conflicto ucraniano, aparte del ruido mediático en los medios occidentales.Por el momento, prosiguió, recurren al tema de negociaciones para lograr congelar el conflicto, "acumular fuerzas y luego continuarlo infligiendo el máximo daño económico, político y moral a Rusia".En este contexto, subrayó que la única forma de poner fin al conflicto es la derrota completa de Ucrania, la conclusión de la paz en las condiciones de Rusia y la imposición de un repliegue estratégico a Occidente.Según Karagánov, Rusia no está interesada en el conflicto, mientras que EEUU y la Unión Europea desean su continuación, y hasta que Moscú no demuestre a Washington que ese puede trasladarse a su territorio, "no darán marcha atrás".La llamada cumbre de paz sobre Ucrania se celebró los días 15 y 16 de junio en la ciudad suiza de Burgenstock sin participación de Rusia. Sin embargo, no se alcanzó ningún consenso completo, lo que señala el hecho de que Brasil, India, México, Sudáfrica y varios otros Estados no firmaron el comunicado final.A su vez, en el mismo mes de junio, el presidente ruso, Vladímir Putin, lanzó iniciativas para una solución pacífica del conflicto en Ucrania. Las tropas ucranianas deben retirarse de todo el territorio de las nuevas regiones rusas y Kiev debe declarar que no tiene planes de ingresar a la OTAN, llevar a cabo la desmilitarización y desnazificación del país, así como adoptar un estatus neutral, no alineado y desnuclearizado. El mandatario ruso mencionó también la anulación de las sanciones contra Rusia.

