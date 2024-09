https://noticiaslatam.lat/20240921/zelenski-anuncia-los-preparativos-para-las-negociaciones-con-rusia-1157668279.html

Zelenski anuncia los preparativos para las negociaciones con Rusia

Ucrania está trabajando en un plan que se convertirá en "el inicio y la base" para mantener negociaciones con Rusia en cualquier formato, anunció a los periodistas Volodímir Zelenski. Adelantó que tres puntos del plan ya están listos, sin dar más detalles. En sus palabras, las reuniones ya se han celebrado en formato en línea y "todavía habrá reuniones en línea y fuera de línea". Tampoco explicó exactamente cuándo ocurrió esto ni quiénes participaron en las discusiones. Más tarde, el secretario de prensa de Zelenski, Serguéi Nikíforov, aclaró que se refería a reuniones con representantes de países que apoyan la llamada fórmula de paz ucraniana, pero no hubo negociaciones con representantes rusos.Rusia y Ucrania celebraron varias rondas de negociaciones en 2022, casi inmediatamente después de la implicación de Rusia en el conflicto ucraniano con el fin de desmilitarizar y desnazificar Ucrania, pero las partes no lograron llegar a un acuerdo y el proceso se estancó posteriormente. Según Zelenski, teniendo en cuenta el plan, Kiev está dispuesta a hablar "en cualquier formato, con cualquier representante" de Rusia, porque Ucrania "tiene algo que mostrar". Zelenski volvió a decir que Ucrania, como muchos de los aliados de Kiev, quiere ver a Rusia en la segunda "cumbre de paz". La primera, que tuvo lugar en Suiza a mediados de 2024, se basó en puntos de la "fórmula de paz" ucraniana: seguridad nuclear, intercambio de prisioneros en formatos todos por todos y navegación segura. No obstante, los representantes de Rusia no fueron invitados a la conferencia, por lo que Moscú no considera necesario discutir las propuestas de Kiev.Por su parte, Rusia insiste en el reconocimiento de la soberanía sobre las repúblicas de Donetsk y Lugansk, así como sobre las regiones de Zaporozhie y Jersón, la retirada de las tropas ucranianas de esos territorios y la negativa formal de Ucrania a unirse a la OTAN. El presidente ruso, Vladímir Putin, dijo que esto permitiría "al mismo tiempo, detener inmediatamente las hostilidades y salvar vidas humanas". Después de la invasión a la región rusa de Kursk por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania el 6 de agosto, Putin calificó las negociaciones de inútiles. A principios de septiembre, el presidente ruso afirmó que Moscú nunca se había negado a negociar, "pero, por supuesto, debemos ocuparnos de estos bandidos que han entrado en el territorio" de Rusia.

