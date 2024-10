https://noticiaslatam.lat/20241016/la-oms-advierte-del-riesgo-de-un-brote-de-colera-en-el-norte-del-libano-1158284197.html

La OMS advierte del riesgo de un brote de cólera en el norte del Líbano

La OMS advierte del riesgo de un brote de cólera en el norte del Líbano

"Recientemente, se ha confirmado un caso de cólera en el norte del Líbano, en una zona donde la población no fue vacunada. Con la llegada de cientos de miles de personas que huyen del sur del país y no tienen ninguna protección contra esta enfermedad, el riesgo de transmisión es muy alto", declaró Abubakar ante la prensa.El representante de la OMS agregó que el organismo toma medidas para vigilar la situación. Este 16 de octubre, el Ministerio de Salud libanés comunicó que se confirmó que una ciudadana de la provincia de Akkar, ingresada en el hospital el 14 de octubre, estaba contagiada con el cólera.El ejército israelí cruzó a principios de octubre la llamada Línea Azul y sostiene combates puntuales en el sur del territorio libanés con miembros de las milicias del movimiento libanés Hizbulá. Esta organización, junto con el movimiento palestino Hamás en la Franja de Gaza, las fuerzas hutíes del movimiento Ansarolá en Yemen y las milicias proiraníes de Irak y Siria, forma parte del llamado eje de resistencia contra el Estado hebreo en Oriente Medio y lleva un año lanzando cohetes a las zonas del norte de Israel.La incursión terrestre sigue a dos oleadas de detonaciones de bíperes a lo largo del Líbano y una campaña de bombardeos aéreos para descabezar a Hizbulá, cuyo dirigente histórico, Hasán Nasralá, murió en un ataque con bombas antibúnkeres sobre un edificio residencial de Beirut. La capital libanesa no sufría bombardeos israelíes desde la guerra de 2006.Hasta la fecha, la escalada del conflicto entre Israel y el movimiento libanés Hizbulá ha dejado más de 2.300 muertos y casi 10.700 heridos, de acuerdo con el Ministerio de Salud libanés.También cinco cascos azules de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL) resultaron heridos en octubre, en tres ataques separados que el ejército israelí lanzó contra sus posiciones próximas a las instalaciones de Hizbulá.

