Venezuela como puente para la paz en Colombia: "No queremos más el desarrollo de la guerra"

Venezuela como puente para la paz en Colombia: "No queremos más el desarrollo de la guerra"

2024-10-15T01:36+0000

2024-10-15T01:36+0000

2024-10-15T01:36+0000

américa latina

colombia

venezuela

nicolás maduro

política

petro

celac

💬 opinión y análisis

A través de foros regionales e internacionales, y bajo el auspicio de organismos como la CELAC y el ALBA-TCP, el Gobierno de Nicolás Maduro ha ofrecido sus buenos oficios para facilitar un diálogo que permita resolver las tensiones políticas que se han acentuado tras las investigaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) colombiano sobre la campaña de Petro.Este esfuerzo de mediación, según se desprende de las declaraciones del director de la Asociación de Colombianos en Venezuela, Juan Carlos Tanus, es visto no solo como una oportunidad para la estabilidad política en Colombia, sino como una extensión de los lazos históricos y culturales que unen a ambos países.En ese sentido, Tanus dijo a Sputnik que "el escenario colombiano sigue siendo complejo pese a que se llegó a la Casa de Nariño en una circunstancia muy especial y con una candidatura supremamente de corte popular". Según el experto, "las circunstancias históricas del conflicto de orden social, político y militar colombiano han variado muy poco o no han variado en algunas regiones", en especial por la persistencia de actores armados y la intensificación polarización política.La propuesta de Venezuela y el rol de la CELAC y ALBA-TCPSegún Tanus, el ofrecimiento de Caracas se enmarca dentro de un contexto más amplio de cooperación regional, en el que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el ALBA-TCP podrían actuar como catalizadores para mitigar los conflictos internos de Colombia. El papel de la CELAC y el ALBA-TCP es clave en este esfuerzo, según el líder de la Asociación de Colombianos en Venezuela. Tanus dijo que "la CELAC como instrumento regional puede catalizar parte de esos conflictos de orden social, político y militar, [y de ese modo poder] actuar justamente como una intermediación", y propuso que Caracas sea la sede de los encuentros que podrían facilitar "la posibilidad de, por lo menos, de mitigar, prolongar o en su defecto eliminar del accionar político colombiano esa condición de guerra jurídica a la que se está viendo enfrentada el presidente Petro".Una crisis de dimensiones históricasLa preocupación central para Tanus es el impacto de lo que él denomina "la guerra jurídica" en Colombia. Para él, lo que está en juego es mucho más que la estabilidad del Gobierno de Petro; se trata de evitar que "la hoguera de la guerra no tome otras dimensiones". Y es que la propuesta de mediación de Venezuela cuenta con un respaldo considerable de la comunidad internacional y de los millones de colombianos en el exilio, muchos de los cuales claman por la paz en su país de origen, consideró. Tanus también dejó claro que el apoyo de Venezuela a Colombia no es una intervención externa, sino una extensión de un largo proceso de cooperación entre dos países que comparten una historia y una geografía profundamente entrelazadas. El papel de la frontera en el conflicto y la pazUno de los puntos más relevantes del foro al que hizo referencia Tanus es la importancia estratégica de la frontera entre Colombia y Venezuela. Con 2.219 kilómetros de frontera compartida, la región fronteriza ha sido históricamente un escenario de conflicto y cooperación, y según Tanus, cualquier intento de pacificación en Colombia debe incluir un enfoque en estas zonas. "El foro recoge el consenso y la necesidad de abocarnos más hacia la frontera entre Colombia y Venezuela", destacó. Además, propuso trasladar los encuentros académicos y políticos a los municipios fronterizos, invitando a actores de ambos países para generar "una visión mucho más acalorada desde la frontera". Este esfuerzo, según Tanus, busca no solo mitigar el impacto del conflicto en la región, sino también fortalecer los lazos entre las comunidades que comparten la frontera.Tanus también subrayó la importancia de la comunidad internacional en este proceso de mediación. Para él, la inclusión de la CELAC y el ALBA-TCP en la propuesta de Venezuela es una señal clara de que "no queremos más el desarrollo de la guerra" en Colombia. El también jefe de la Asociación de Colombianos en Venezuela hizo un llamado a los países que aún no han prestado suficiente atención a la crisis en Colombia para que se involucren en el proceso de paz, señalando que "hay la voluntad desde Venezuela" y que los actores invitados al foro están comprometidos con difundir este mensaje a nivel internacional.La migración colombiana en Venezuela: una historia de solidaridadTanus también abordó la cuestión de la migración colombiana en Venezuela, que según él ha sido un elemento clave en la relación bilateral. Actualmente, Venezuela alberga a aproximadamente 4,5 millones de colombianos, una cifra que, según Tanus, se ha visto afectada por las sanciones económicas impuestas a Caracas, que ha hecho “que mantengamos una migración pendular que oscila entre 800.000 y un millón de colombianos que regularmente se mueven por temporada. Ese es el millón que hoy nos hace falta para llegar a la cifra que estábamos acuñando unos nueve años atrás”, destaca.Tanus enfatizó que Venezuela ha ofrecido acceso a servicios fundamentales como la salud y la educación a los migrantes colombianos, sin necesidad de políticas migratorias específicas, sino a través de un proceso de integración basado en la hermandad entre ambos pueblos.“En casos muy concretos, aprendimos a leer y a escribir con la oferta social de las misiones, la Robinson, la Ribas y la Misión Sucre. Es decir, obtuvimos estudios de pregrado y de posgrado en el territorio venezolano sin tener que desarrollar una política pública estricta para la migración", dijo. "Y qué decir de programas específicos como Barrio Adentro o el sistema de salud de manera universal, con la llegada del compañero presidente, el comandante Hugo Chávez, tuvimos acceso de manera directa. No hubo que sacar un carnet, no esperábamos tener regularización, no esperábamos tener unos permisos especiales, por el contrario, esa política de universalizar el servicio nos cobijó a nosotros”, concluyó Tanus.

colombia

venezuela

2024

