Rusia advierte de presiones de Occidente al Gobierno georgiano a pocos días de elecciones

Rusia advierte de presiones de Occidente al Gobierno georgiano a pocos días de elecciones

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia observa las tentativas de los Estados occidentales de presionar a las autoridades de Georgia e interferir en la campaña electoral de...

El funcionario comentó en esos términos una publicación del periódico británico Financial Times en la que la presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, habría afirmado que su país estaba supuestamente dirigido por un "Gobierno ruso". Zurabishvili es cuestionada en Georgia por sus constantes viajes no autorizados al extranjero.Peskov enfatizó también que Rusia no interfiere, de ninguna manera, en los asuntos internos de Georgia. El portavoz del Kremlin destacó además el avance de los lazos humanitarios entre los ciudadanos de Rusia y Georgia, pese al estado actual de las relaciones interestatales. Los georgianos, subrayó, siguen viajando a Rusia y viceversa. Los países occidentales endurecieron su retórica contra Georgia después de que el Estado caucásico aprobara en mayo pasado una ley inspirada en una legislación estadounidense conocida como la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, por sus siglas en inglés). Con esta normativa, las autoridades georgianas buscan proteger al país de la injerencia extranjera en la política interna. La ley FARA georgiana obliga a las organizaciones que promueven los intereses de una potencia extranjera, y que reciban al menos el 20% de su financiación desde el exterior, a inscribirse en el registro de agentes extranjeros. Según el liderazgo georgiano, la normativa cumple con los principios legales básicos y su único objetivo es la publicación anual de las finanzas de las organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y otros.

