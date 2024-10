Mbappé rechaza las acusaciones por supuesta violación en Suecia: "Son fake news"

https://noticiaslatam.lat/20241015/mbappe-rechaza-las-acusaciones-por-una-supuesta-violacion-en-suecia-son-fake-news-1158262688.html

El futbolista francés, Kylian Mbappé, negó las acusaciones de una supuesta violación en un hotel de Suecia, luego de que la prensa sueca publicara que la...

La estrella del Real Madrid afirmó en sus redes sociales que todo se trata de "fake news" y negó que haya abusado sexualmente de alguien durante su más reciente visita a la ciudad de Estocolmo la semana pasada. A través de su página web, la Fiscalía sueca anunció que ya se presentó un informe criminal a la policía sobre los informes de los medios de comunicación sobre una presunta violación en la capital de Suecia en la que estaría involucrado el futbolista francés.La autoridad agregó que, según el informe, el incidente tuvo lugar el 10 de octubre en un hotel del centro de Estocolmo y que la investigación está siendo dirigida por la fiscal superior Marina Chirakova, quien no puede facilitar más información por el momento.La televisión pública sueca SVT informó que Mbappé es visto como "sospechoso razonable". "Tras la visita del francés a Suecia, se elaboró un informe de violación y Mbappé es sospechoso razonable, el grado más bajo de sospecha, del delito", publicó el medio. Marie-Alix Canu-Bernard, la abogada del futbolista, dijo al al canal francés TF1 que "una denuncia no significa que sea la verdad, no prueba nada", y agregó que presentarán una una querella por difamación y que su representado no actuó de manera reprobable y que no se encuentra solo.“Me pidió que no dejara las cosas sin resolver porque no vamos a permitir que se nos calumnie de esa manera. Por eso presentaremos una querella por difamación”, declaró Canu-Bernard al canal francés.

