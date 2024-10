https://noticiaslatam.lat/20241015/hizbula-afirma-que-tiene-derecho-a-atacar-cualquier-lugar-de-israel-1158261867.html

Hizbulá afirma que tiene derecho a atacar "cualquier lugar" de Israel

El segundo al mando del movimiento chií libanés Hizbulá, Naim Qasem, dijo que el grupo tiene "derecho" a atacar "cualquier lugar" del territorio israelí

También apuntó que "la resistencia [islámica] no será derrotada porque esta es su tierra" y comentó que la única solución para que termine el conflicto es que haya "un alto el fuego", algo a lo que, dijo, Tel Aviv se ha negado rotunamente con el apoyo de su aliado Estados Unidos. Las declaraciones de Qasem —recogidas por la prensa oficial iraní— se dan horas después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmara que el Ejército de su país seguirá atacando "sin piedad" a Hizbulá, incluso en Beirut, la capital libanesa. De hecho, la Oficina de Netanyahu ya ha dicho que "se opone a un alto al fuego unilateral", ya que esta decisión "no cambia la situación de seguridad en Líbano", de acuerdo con un comunicado del Gobierno de Tel Aviv. Horas antes, las FDI informaron sobre la captura de tres combatientes de Hizbulá en el sur del Líbano, donde resguardaban un arsenal de "numerosas armas y equipos necesarios para una larga estancia". Israel y el Líbano se encuentran en una guerra no declarada desde el 8 de octubre de 2023, cuando la milicia chií libanesa Hizbulá comenzó a lanzar misiles y drones suicidas hacia las comunidades del norte de Israel como gesto de solidaridad con el movimiento palestino Hamás tras su incursión armada en Israel, que, a su vez, respondió a cada ataque. Decenas de miles de israelíes residentes en el norte fueron desplazados a otras zonas del país.Las acciones de ambos bandos han ido escalando, Israel ha eliminado a decenas de altos cargos de Hizbulá, incluido su líder, Hasán Nasralá, en los últimos dos meses, y se teme que el conflicto pueda convertirse en una guerra abierta o, incluso, una regional.El 1 de octubre Israel inició una invasión terrestre en el sur del Líbano tras fuertes bombardeos aéreos.El Gobierno de Israel argumenta que busca crear condiciones para el retorno de 60.000 israelíes del norte del país, que fueron evacuados cuando hace un año el movimiento chií libanés Hizbulá comenzó a lanzar ataques en apoyo al movimiento palestino Hamás.

