"Que tengan seguridad social": Sheinbaum enviará iniciativa al Congreso para regular a repartidores

"Vamos a presentar una iniciativa de ley para apoyar a los trabajadores de aplicaciones telefónicas. Muchas personas que no encuentran un trabajo formal y, a partir del crecimiento de la entrega de comida o de productos a domicilio, se contratan a través de [estas vías] que, en su mayoría, son extranjeras", indicó en conferencia de prensa.La mandataria mexicana también anunció una propuesta para ayudar a las personas que se dedican a los servicios de limpieza y a las adultas mayores con trabajos precarios. "Ganan el salario mínimo la gran mayoría de ellos y no tienen horarios de comida, por ejemplo", expuso.De acuerdo con la presidenta mexicana, en los próximos días será el secretario de Trabajo, Marath Bolaños López, quien dé más detalles al respecto.Anteriormente, Sheinbaum y el gremio de repartidores habían abordado este tema. Incluso, a inicios de octubre de 2024, después de que la jefa del Estado mexicano tomara posesión formalmente, las agrupaciones de personas dedicadas a esta labor solicitaron entablar un diálogo con la nueva Administración, con el fin de buscar mejoras, especialmente en materia de seguridad social.En una entrevista previa para Sputnik, el abogado laboralista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Alfonso Aparicio Velázquez, indicó que las plataformas de delivery venden una imagen muy positiva de sus repartidores que no corresponde con la realidad. En sus palabras, "lo que ofrecen las aplicaciones para señalar que [los repartidores] son autónomos es que ellos pueden determinar su tiempo como decidan".De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Conductores y Repartidores de Aplicaciones en México, la gran mayoría de los conductores y repartidores prefieren trabajar para estas apps para supuestamente conservar la flexibilidad laboral. No obstante, el experto apuntó que, para conseguir un ingreso digno, los repartidores requieren trabajar más de ocho horas al día (las leyes mexicanas determinan que la jornada laboral no puede exceder ese horario), por lo que sería falso que se trate de un trabajo flexible.

