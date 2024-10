https://noticiaslatam.lat/20241013/serbia-esta-considerando-unirse-a-los-brics-como-una-alternativa-a-la-ue-1158218063.html

13.10.2024

Aleksandar Vulin señaló que unirse a la asociación resulta atractivo para muchos países, poniendo como ejemplo a los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Turquía. Teniendo esto en cuenta, indicó que esta posición "es igual de válida para Serbia"."Así que no hay duda de que unirse a los BRICS se ha convertido en una alternativa real a la UE", resumió Vulin.El viceministro hizo hincapié en que "los amigos" de su país son los Estados que no tienen pretensiones territoriales sobre Serbia, refiriéndose al caso de Kosovo. Según Vulin, Belgrado no cree que Alemania y Estados Unidos admitan su error de bombardear Serbia en 1999.Moscú asumió la presidencia de los BRICS el 1 de enero de 2024. El año comenzó con la incorporación de nuevos miembros a la asociación. Además de Rusia, Brasil, India, China y Sudáfrica, ahora incluye a Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.La próxima XIV Cumbre de los BRICS tendrá lugar en la ciudad rusa de Kazán del 22 al 24 de octubre. Un total de 38 delegaciones de diferentes países estará presente en el encuentro y 24 países invitados a la cumbre estarán representados por sus líderes nacionales.

