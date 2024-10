https://noticiaslatam.lat/20241010/asesor-presidencial-informa-que-32-paises-confirman-la-participacion-en-la-cumbre-de-los-brics-1158146413.html

Asesor presidencial informa que 32 países confirman la participación en la cumbre de los BRICS

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — Unos 32 países confirmaron su participación en la cumbre de los BRICS en la ciudad rusa de Kazán, anunció el asesor presidencial Yuri... 10.10.2024

Asimismo, Ushakov no descartó que la cumbre BRICS en Kazán pueda convertirse en el mayor evento de política exterior jamás celebrado en Rusia."Me gustaría señalar que de estos 32 países, 24 países han confirmado la participación de sus líderes en la cumbre de Kazán, ocho países estarán representados por segundas o terceras personas", agregó.El asesor presidencial indicó que todos los países miembros de los BRICS también participarán en la cumbre, y añadió que nueve de ellos estarán representados al más alto nivel y un país, Arabia Saudita, enviará un ministro de Asuntos Exteriores.Además, precisó que los secretarios generales de la ONU, la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), la Comunidad de Estados Independientes (CEI), la Unión Económica Euroasiática, el Estado de la Unión y el presidente del Nuevo Banco de Desarrollo asistirán a la cumbre de los BRICS en Kazán.En este contexto, Ushakov no descartó que la lista de participantes en la cumbre del BRICS en Kazán pueda ampliarse."Las puertas de los BRICS están abiertas para los Estados de ideas afines que comparten los principios y objetivos básicos de nuestra comunidad", dijo.Por otra parte, Ushakov informó Occidente ejerció presión sobre los países que asistirán a la cumbre.Asimismo opinó que "no todos los países del mundo están interesados en el éxito de la cumbre" en Kazán.Rusia asumió el 1 de enero pasado la presidencia rotatoria del grupo BRICS para 2024, año que empezó con la admisión de nuevos miembros.Además de Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, a los que el grupo debe su sigla, ahora lo integran también Egipto, Etiopía, Irán, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.Actualmente, el grupo representa casi la mitad de la población mundial, más del 40% de la producción global del crudo y alrededor de un 25% de las exportaciones mundiales.Rusia planea organizar este año más de 250 eventos en 11 regiones en el marco de su presidencia, incluida la XIV Cumbre de los BRICS en Kazán.

