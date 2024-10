https://noticiaslatam.lat/20241013/aumenta-a-40-el-numero-de-heridos-tras-explosion-de-dron-en-israel-1158219846.html

Aumenta a 40 el número de heridos tras explosión de dron en Israel

Aumenta a 40 el número de heridos tras explosión de dron en Israel

Sputnik Mundo

TEL AVIV (Sputnik) — Aumentó a 40 el número de heridos por ataque con dron en la ciudad de Binyamina, en el centro de Israel, informó el servicio de... 13.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-13T20:49+0000

2024-10-13T20:49+0000

2024-10-13T20:49+0000

defensa

israel

líbano

hizbulá

eeuu

🛡️ zonas de conflicto

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/02/13/1135968189_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_80cd3aa0f6cc7586a3a2784f84763ab5.jpg

Por su parte, el canal de televisión Canal 12, citando a los servicios médicos, reportó que unas 39 personas resultaron heridas, y que tres de ellas se encuentran en estado crítico y cinco en estado grave. Aún no se ha informado sobre los detalles del incidente, pero se sabe que antes de la penetración del dron no se activaron las sirenas antiaéreas. Los medios israelíes informan que algunos de los heridos están siendo evacuados a hospitales en helicóptero. Israel y el movimiento Hizbulá se encuentran en una guerra no declarada desde el pasado 8 de octubre, cuando la milicia chií comenzó a lanzar misiles y drones suicidas desde el Líbano hacia las comunidades del norte de Israel como gesto de solidaridad con el movimiento palestino Hamás, tras su incursión armada en Israel, que a su vez respondió a cada ataque. Las acciones bélicas, tanto de Israel como de Hizbulá, se han ido incrementando y a principios del mes de octubre el Ejército israelí confirmó la entrada terrestre en el país vecino en operaciones que llama “limitadas”. Esto no disipa los temores a un conflicto regional mayor, más aún tras el ataque iraní del primero de octubre, en el que lanzó hacia Israel unos 180 misiles balísticos. La mayoría fueron interceptados, pero algunos causaron daños materiales. Hubo un único muerto, un palestino. Estados Unidos e Israel planifican acciones conjuntas militares en la zona, según informan medios estadounidenses.

https://noticiaslatam.lat/20241013/hizbula-reivindica-ataque-con-dron-contra-una-base-israeli-en-haifa-1158219296.html

israel

líbano

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

israel, líbano, hizbulá, eeuu, 🛡️ zonas de conflicto