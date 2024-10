https://noticiaslatam.lat/20241011/uno-de-cada-tres-universitarios-en-eeuu-se-arrepiente-de-sus-estudios-segun-un-sondeo-1158159313.html

Uno de cada tres universitarios en EEUU se arrepiente de sus estudios, según un sondeo

Uno de cada tres universitarios en EEUU se arrepiente de sus estudios, según un sondeo

Sputnik Mundo

Uno de cada tres universitarios que concluye su formación académica en Estados Unidos, se arrepiente del área de estudio que eligió, de acuerdo con un sondeo... 11.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-11T04:06+0000

2024-10-11T04:06+0000

2024-10-11T04:06+0000

eeuu

sociedad

educación

mercado de trabajo

profesiones

estilo de vida

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/0a/1158158437_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a8017acc328e789ee3d053bd133b2b25.jpg

Según la encuesta, que fue aplicada a 1.000 graduados con préstamos estudiantiles para concretar su educación, el 33% desearía "haber adoptado un enfoque diferente" o no haber asistido a la universidad.Del total de participantes, en su mayoría centennials, el 17% señaló que hubiera deseado asistir a un colegio universitario, donde solo cursan dos años en las aulas, mientras que el 10% se arrepentía de no ingresar al mercado laboral al finalizar el bachillerato. Solo 8% consideró que le hubiera gustado continuar en esa misma área de estudios con ayuda de una beca.Pero eso no es todo. El 31% de los encuestados lamentó no haber tomado un año sabático antes de elegir qué estudios profesionales desarrollar y, con ello, decidir cuál programa universitario costear.En contraste, 72% de los encuestados señaló que la universidad "valía la pena a pesar del costo", pero el 59% de quienes tenían préstamos escolares estaban de acuerdo con esta premisa."Si bien la mayoría de los graduados siguen pensando que su título fue una inversión que valió la pena, muchos se preguntan ahora si valió la pena el peso financiero de los préstamos estudiantiles", indicó Jamie Young, editora gerente de USA Today Blueprint, un proyecto del periódico estadounidense. Esto es da especialmente porque, según el estudio, 46% de las personas graduadas que participaron en la encuesta creen que podían haber conseguido sus empleos actuales sin el título universitario. en este punto, se contemplan a millennials y centennials.Otro grupo de interés para el medio estadounidense fueron el de las personas que no acudieron a la universidad. Se eligieron a 1.000 individuos de las cuales, mayormente no habían podido continuar con sus estudios por cuestiones económicas, familiares o el deseo de viajar y adentrarse en sus relaciones personales.Mientras tanto, el mercado laboral estadounidense muestra ligeros avances. Por ejemplo, en septiembre de este año, el Departamento del Trabajo reportó 254.000 nuevos empleos, superior a lo obtenido en agosto, que fueron 159.000.Asimismo, el índice de desempleo sumó dos meses a la baja, al alcanzar 4,1% en el noveno mes de este 2024, frente al 4,2% anunciado en agosto.

https://noticiaslatam.lat/20241007/el-aumento-de-la-esperanza-de-vida-se-desacelera-cada-vez-mas-segun-estudio--1158063509.html

https://noticiaslatam.lat/20240713/la-educacion-universitaria-una-aspiracion-cada-vez-menos-accesible-en-argentina-1156112817.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, sociedad, educación, mercado de trabajo, profesiones