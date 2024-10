https://noticiaslatam.lat/20241011/opositores-al-oficialismo-en-bolivia-intentan-unificarse-rumbo-a-las-elecciones-de-2025-1158163577.html

Opositores al oficialismo en Bolivia intentan unificarse rumbo a las elecciones de 2025

Opositores al oficialismo en Bolivia intentan unificarse rumbo a las elecciones de 2025

Sputnik Mundo

Tras más de dos décadas de hegemonía del Movimiento Al Socialismo (MAS), el enfrentamiento entre el expresidente Evo Morales y el actual presidente da a la... 11.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-11T04:32+0000

2024-10-11T04:32+0000

2024-10-11T04:32+0000

américa latina

política

luis arce

evo morales

eeuu

movimiento al socialismo (mas)

bolivia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/0b/1158164978_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_865ae5b52edcf4bb2fd1e86f3bb39db4.jpg

Luego de más de 20 años de que la política boliviana esté dominada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), la actual pelea entre el exmandatario Evo Morales y el presidente Luis Arce ofrece la perspectiva de un oficialismo dividido, por lo tanto, debilitado en las urnas. Los referentes de la oposición comenzaron a reunirse con la finalidad de establecer alianzas de cara a las elecciones generales de 2025, cuando además de la presidencia se elegirán 166 diputados y senadores para la Asamblea Legislativa Plurinacional.En estos días, la estrategia de la oposición hacia las elecciones de 2025 se delinea en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, donde se encuentra detenido el gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, procesado por varias causas que van desde su rol en el golpe de Estado de 2019 hasta su impulso al paro cívico de 36 días realizado a finales de 2022.El 1 de octubre lo visitó el expresidente Jorge 'Tuto' Quiroga (2001-2002), quien llegó a la presidencia debido a que fue vice del general Hugo Banzer, dictador entre 1971 y 1978 y posteriormente mandatario electo a finales de la década de los 90.Banzer renunció en 2001 dada su avanzada edad y dejó en sustitución a Quiroga, quien no tiene un partido, pero mantiene buenas relaciones con la embajada de Estados Unidos.Además, el pasado 8 de octubre, también visitó a Camacho el expresidente Carlos Mesa (2003-2005), quien llegó a la presidencia porque era vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien huyó del país luego de la llamada "Guerra del Gas". Este hecho concluyó con el asesinato de al menos 67 ciudadanos en la ciudad de El Alto, víctimas de las balas de militares y policías.Mesa es líder de Comunidad Ciudadana, el principal partido opositor al MAS en la Asamblea Legislativa. La tercera fuerza política es Creemos, liderada por Camacho.Analistas consultados por Sputnik evaluaron que la oposición, pese a sus esfuerzos, volverá a presentarse dividida en las próximas elecciones tal como pasó en 2020, cuando el MAS se impuso con el 55,1% de votos. Observaron que los opositores se limitan a una agenda con un solo punto: retirar al MAS del poder.El politólogo Marcelo Arequipa indicó a Sputnik que la oposición carece de un proyecto político más allá de rechazar al MAS y las administraciones del expresidente Morales (2006-2019) y de Luis Arce en la actualidad, las cuales tuvieron solo una breve interrupción con el Gobierno de facto de Jeanine Añez (2019-2020), hoy presa por su participación en el más reciente golpe de Estado en el país latinoamericano.Para el analista político Álvaro del Pozo, la fractura del partido oficialista será determinante en las próximas elecciones. "La división al interior del MAS abre un nuevo escenario electoral. Por primera vez vemos la posibilidad de una división profunda, casi sin posibilidades de solución. Eso ha abierto nuevos escenarios no vistos anteriormente", explicó a Sputnik.Del Pozo destacó que, pese al esfuerzo para lograr una sola candidatura opositora, el plan se ve obstaculizado debido a las intenciones de Manfred Reyes Villa, alcalde de la ciudad de Cochabamba, de presentarse a la contienda sin alianzasReyes Villa es un capitán retirado del Ejército, edecán del dictador militar Luis García Meza (1980-1981). Fue gobernador del departamento de Cochabamba en 2009, cuando desafió a Morales a presentarse a un referéndum revocatorio que finalmente perdió, motivo por el cual estuvo 10 años afuera del país hasta su retorno con el triunfo del golpe de 2019.Según Del Pozo, Reyes Villa optó por no armar alianzas porque las actuales encuestas "lo sitúan en un escenario interesante frente a los otros opositores. Por lo tanto, no visibilizo una sola candidatura de la oposición".El factor ManfredArequipa, por su parte, identificó al menos tres bloques de políticos hacia las elecciones de 2025: "Un primer bloque está constituido por políticos considerados tradicionales, como Mesa, Camacho, 'Tuto' Quiroga y Samuel Doria Medina".Para el analista, "los cuatro apuestan a repetir la vieja receta de la oposición, cuyo mayor incentivo es ganar al MAS. No buscan conectar con el electorado, solamente ganarle al MAS".Hacia finales de año, este bloque elegirá a su candidato. Según el empresario Doria Medina, quien se postuló como vicepresidente de Jeanine Áñez en las elecciones de 2020, se seleccionará a quien mejor mida en las encuestas.Un segundo bloque, "más marginal, pero que está presente igual, reúne a un grupo denominado 'el bunker', que apuesta por un acortamiento del mandato de Arce y convocar a elecciones. Tienen una agenda de extrema derecha", analizó Arequipa.En el tercer bloque, "lo veo solamente a Reyes Villa, quien tiene por estrategia mantenerse al margen de la disputa política de hoy. En cambio, plantea algunas respuestas para el país. Además, hay evidencias de que tiene mayor preferencia de la votación entre los opositores".La vieja políticaPara Del Pozo, el mayor peso negativo de la oposición reside en que son rostros conocidos en la política nacional, lo que implica lanzarse a la contienda con un desgaste previo.El analista puso aparte a Reyes Villa, a quien concedió una ventaja por su prolongada ausencia del país. "Ha ganado contundentemente las elecciones municipales de 2021, tiene una gestión que desde afuera se ve marcada por obras, un sello que ha tratado de posicionar a lo largo de su carrera política", explicó.Del Pozo destacó que aún no se puede prever qué pasará en las próximas elecciones debido a la complejidad de la sociedad bolivariana, por lo que destacó que resulta necesario analizar temas como los identitarios o de composición demográfica.En este sentido, resaltó que "la división del MAS es un elemento muy importante en la política boliviana de los últimos 20 años. Y creo que la oposición no lo sabe aprovechar".Pese a este panorama, los especialistas destacan el MAS todavía es el partido con más posibilidades de repetir la presidencia en 2025. Sin embargo, es necesario esperar "hasta que se resuelva la interna (entre Morales y Arce) y se realice un control de daños, para ver cómo termina el partido luego de esta batalla definitiva que llevan adelante las dos alas. Pero todavía le veo cierta fortaleza al MAS", sostuvo Arequipa.

https://noticiaslatam.lat/20240923/escala-la-tension-en-bolivia-simpatizantes-de-luis-arce-y-de-evo-morales-se-enfrentan--1157689775.html

https://noticiaslatam.lat/20240922/bolivia-acusa-ante-la-onu-y-cidh-que-marcha-de-morales-representa-una-amenaza-y-asedio--1157686407.html

https://noticiaslatam.lat/20241009/bolivia-solicita-a-la-cij-unirse-al-proceso-judicial-contra-israel-por-genocidio-en-gaza-1158109238.html

https://noticiaslatam.lat/20240924/bolivia-recibe-componentes-para-reactor-nuclear-de-investigacion-que-instala-rusia--fotos-1157737972.html

eeuu

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg

política, luis arce, evo morales, eeuu, movimiento al socialismo (mas), bolivia