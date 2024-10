https://noticiaslatam.lat/20241011/es-una-intromision-lula-critica-a-eeuu-por-pedir-informacion-sobre-compra-de-aviones-suecos-1158187229.html

"Es una intromisión": Lula critica a EEUU por pedir información sobre compra de aviones suecos

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva acusó este 11 de octubre de "intromisión" a EEUU por pedir información sobre una... 11.10.2024, Sputnik Mundo

Autoridades de EEUU solicitaron a la fabricante sueca de aeronaves información sobre la venta de 36 cazas militares Gripen a Brasil, un acuerdo que se cerró en 2014 por 5.400 millones de dólares. La empresa afirmó en un comunicado que tiene intención de colaborar con las autoridades estadounidenses, pero aclaró que Brasil y Suecia ya investigaron el contrato y no encontraron "ninguna infracción". Lula dijo que no quería emitir un "juicio precipitado" al desconocer exactamente qué solicitó el Gobierno de EEUU, pero atribuyó la petición al hecho de que Brasil comprase aviones suecos y no estadounidenses. Lula hizo estas declaraciones en un momento en que explicaba que pretende comprar "algunos aviones", después de que la nave presidencial tuviera un problema técnico cuando regresaba de un reciente viaje a México. El presidente defendió la necesidad de comprar un avión nuevo para la Presidencia de la República y otros para que los ministros puedan viajar por el país, y afirmó que ya hizo el encargo al Ministerio de Defensa.

