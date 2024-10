https://noticiaslatam.lat/20241011/con-sus-nuevos-desarrollos-china-encabeza-la-carrera-por-recarga-ultrarrapida-de-autos-electricos-1158172726.html

Con sus nuevos desarrollos, China "encabeza la carrera" por recarga ultrarrápida de autos eléctricos

Con sus nuevos desarrollos, China "encabeza la carrera" por recarga ultrarrápida de autos eléctricos

Mientras que el tiempo actual de recarga de los vehículos eléctricos oscila entre 20 minutos y muchas horas, China introduce nuevas baterías capaces de una...

Si bien los principales fabricantes de baterías del mundo trabajan en mejorarlas para acelerar los tiempos de carga y hacer más atractivos los vehículos eléctricos (VE), China está a la vanguardia de este proceso, reporta el medio.De acuerdo con el portal, los constructores chinos "ganan la carrera por la carga ultrarrápida" porque sus baterías de litio-ferrofosfato (LFP, por sus siglas en inglés) no son tan propensas al sobrecalentamiento como las de níquel-cobalto-manganeso (NCM) utilizadas en las de sus rivales surcoreanos.Por ejemplo, la empresa china Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), el mayor fabricante de baterías del mundo y proveedor de Tesla y BMW, presentó la primera batería LFP del mundo que proporciona una autonomía de más de 1.000 kilómetros con carga ultrarrápida 4C. La batería, denominada Shenxing PLUS, proporciona una autonomía de 600 kilómetros en solo 10 minutos de carga, "superando con creces a las baterías convencionales disponibles en el mercado y ofreciendo una verdadera velocidad de carga ultrarrápida de un kilómetro por segundo", informa CATL. Otro fabricante chino de baterías, Gotion High-tech, desveló la batería G-Current, que ofrece una recarga del 80% en 9,8 minutos y una reposición de energía del 90% en 15 minutos de proceso de carga. En palabras de representantes de la empresa, "esta solución puede aplicarse a toda la gama de baterías —en los VE o vehículos híbridos— abarcando los sistemas químicos LFP, LMFP [fosfato de litio, manganeso y hierro] y NCM".Pero no es únicamente la alta velocidad de recarga lo que distingue a estos productos chinos, prosigue el portal, y cita una opinión de la consultora de Wood Mackenzie, Yingchi Yang, según la cual los LFP también están ganando popularidad "por su bajo costo y su estabilidad térmica". Así, a diferencia de los cátodos a base de níquel, los de LFP no contienen metales caros como el cobalto y el níquel, lo que los convierte en una opción atractiva para los productores que buscan reducir costos, explicó la experta.Refiriéndose al mercado estadounidense de vehículos eléctricos, el portal señala que los consumidores de ese país se guían en gran medida por la duración de las baterías y los costos de recarga a la hora de decidir la compra de un automóvil de este tipo. En este contexto, el hecho de que China "se centre en las LFP" le daría clara ventaja sobre competidores surcoreanos como LG, Samsung, así como SK Innovation, y le permitiría "tomar la delantera" en el mercado de las baterías para vehículos eléctricos, concluye el medio.

