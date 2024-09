¿Puede Ecuador apostar por sus volcanes para salir de la crisis energética?

https://noticiaslatam.lat/20240920/puede-ecuador-apostar-por-sus-volcanes-para-salir-de-la-crisis-energetica-1157652663.html

Mientras intenta lidiar con la crisis energética que acumula apagones masivos en varios puntos del país, el Gobierno ecuatoriano puso sobre la mesa una posible alternativa novedosa para abastecerse en el largo plazo: la energía geotérmica, es decir, la que puede extraerse a partir del calor interno de la Tierra.La idea fue planteada por el propio ministro de Energía y Minas de Ecuador, Antonio Goncalves, durante una entrevista en la emisora FM Mundo. Consultado sobre soluciones energéticas de largo plazo para el país, el secretario de Estado defendió la apuesta por la energía geotérmica, a la que calificó como "la única energía renovable que es estable y que no depende del cambio climático".En efecto, la energía geotérmica se obtiene a partir del calor interno del planeta y, tal como consigna un artículo del Instituto Catalán de Energía, "se puede considerar continua e inagotable a escala humana". En ese sentido, Goncalves mencionó que el primer proyecto de energía geotérmica se desarrolló en 1904 en la ciudad italiana de Larderello y "todavía sigue entregando energía".De todas maneras, el experto aclaró que se trata de una solución que "hoy el país no tiene" y que podría demandar "al menos diez años" en poder instrumentar debido a que "habrá que sacar regulaciones, reglamentos, mecanismos y hacer estudios experimentales".El propio ministro Goncalves admitió que no puede considerarse una solución inmediata para la crisis actual, dado que primero "hay que experimentar, hay que conseguir los túneles con la geología correcta para que sea permeable y se puede usar todo el tiempo". Los pozos para este tipo de proyectos pueden oscilar entre los 3.000 y 6.000 metros de profundidad y exigen diversos estudios geológicos para determinar la cantidad de energía que podrá extraerse y de qué forma se hará.Según consignó el diario El Comercio, Ecuador ya había elaborado en 2010 un Plan de Desarrollo Geotérmico que había identificado 22 posibles proyectos geotérmicos, con un potencial de generación de 1.000 megavatios, la misma cifra en la que se estima el déficit energético que actualmente tiene el país.Si bien el Ecuador había abierto en 2019 una licitación para comenzar a desarrollar uno de estos proyectos en la zona del volcán Chachimbiro, situado en la provincia de Imbabura (norte), el proyecto no logró avanzar. Ahora, el ministro Goncalves asegura que el Gobierno conseguirá en 2025 la "financiación" para instalar la primera planta geotérmica para que "en cuatro años esté en producción"."Se incendia la casa"Hidalgo consideró que "vale la pena avanzar en forma paralela" con la energía geotérmica, así como con otros tipos de fuentes de energía con potencial en Ecuador como la solar o la eólica pero enfatizó que el Gobierno de Daniel Noboa debería centrar su atención en la urgencia energética actual. "No me puedo distraer con la energía geotérmica cuando se me está incendiando la casa y tengo restricciones y apagones", apuntó.El experto también defendió la oportunidad de que Ecuador apueste por la extracción de gas natural. Si bien el país cuenta con reservas del entorno de los 167.000 millones de pies cúbicos de gas en el Campo Amistad, un yacimiento offshore ubicado a 67 kilómetros de la costa en el Golfo de Guayaquil, su gestión, a cargo de la estatal Petroecuador, se ha visto afectada por el descenso de la inversión en los últimos años.Para Hidalgo, el problema ecuatoriano radica en que, mientras vende la energía eléctrica a 5 centavos el kw/h, está pagando mucho más por la energía producida en barcazas de generación termoeléctrica que ha alquilado o por la energía que compra directamente a Colombia. Que la energía sea tan barata hace, según el analista, que las grandes mineras que se instalan en Ecuador se vean "desincentivadas" a invertir en su propia generación, prefiriendo utilizar la energía de la red ecuatoriana."Esto no es sostenible y simplemente nos estamos empobreciendo y empobreciendo el sistema", apuntó el analista, para quien el país tendría que aplicar "un sinceramiento de las tarifas", de manera de contar con más recursos para futuras inversiones en energía.

