https://noticiaslatam.lat/20241010/las-razones-del-retraso-de-la-reunion-de-ramstein-un-milagro-no-llegara-para-salvar-a-ucrania-1158133836.html

Las razones del retraso de la reunión de Ramstein: "Un milagro no llegará para salvar a Ucrania"

Las razones del retraso de la reunión de Ramstein: "Un milagro no llegará para salvar a Ucrania"

Sputnik Mundo

La decisión del presidente Joe Biden de permanecer en Estados Unidos —que provocó el aplazamiento de una cumbre en Alemania organizada por los aliados de... 10.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-10T01:48+0000

2024-10-10T01:48+0000

2024-10-10T01:48+0000

política

joe biden

volodímir zelenski

ucrania

eeuu

alemania

otan

defensa

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/09/1158133626_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_161c93f798a86a96e807ce7f1506aa94.jpg

"El riesgo es alto de que Biden no esté al día en su comprensión de esta situación, y diga algo que avergüence o comprometa demasiado a EEUU en la región", dijo Kwiatkowski, quien agregó que la Administración Biden considera que "EEUU debe minimizar los fracasos de la política estadounidense que llevaron a la destrucción de Ucrania como un Estado funcional y potencial de la Unión Europea".Kwiatkowski continuó diciendo que los aliados de Washington frente a Ucrania "ya entienden que un milagro de destreza militar y productividad en Occidente no llegará a tiempo para salvar a Ucrania". Mientras tanto, los planificadores de guerra de la OTAN no parecen estar listos para hablar todavía sobre un plan para Ucrania de posguerra, dijo, suponiendo que "debe estar listo pronto".Recientemente, el exsubsecretario adjunto del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Stephen Bryen, indicó que Zelenski rechazó la idea de la cumbre de paz sobre Ucrania en noviembre, ante la posibilidad de que casi nadie asista a ella. La primera cumbre de paz sobre Ucrania se celebró los días 15 y 16 de junio en la ciudad suiza de Burgenstock. Sin embargo, no se alcanzó ningún consenso completo, lo que señala el hecho de que Brasil, India, México, Sudáfrica y varios otros Estados no firmaron el comunicado final.Las autoridades rusas, por su parte, valoraron muy negativamente la llamada fórmula de Zelenski, calificándola como una imitación de la búsqueda de una resolución pacífica y, como señaló el portavoz de Kremlin, Dmitri Peskov, los resultados de la cumbre tienden a cero. Rusia ha subrayado en reiteradas ocasiones que no participará en este tipo de conferencias a menos que se tengan en cuenta sus condiciones para poner fin al conflicto.

https://noticiaslatam.lat/20241009/berlin-confirma-la-cancelacion-de-la-reunion-en-formato-de-ramstein-1158117840.html

https://noticiaslatam.lat/20241009/afirman-que-zelenski-habria-optado-por-cancelar-la-cumbre-sobre-ucrania-por-falta-de-participantes-1158121161.html

ucrania

eeuu

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, joe biden, volodímir zelenski, ucrania, eeuu, alemania, otan, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania