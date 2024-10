https://noticiaslatam.lat/20241009/cancilleria-rusa-tacha-de-ilegitimas-las-nuevas-sanciones-de-la-ue-contra-rusia-1158120232.html

Cancillería rusa tacha de ilegítimas las nuevas sanciones de la UE contra Rusia

Cancillería rusa tacha de ilegítimas las nuevas sanciones de la UE contra Rusia

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — Las nuevas sanciones de Europa contra Rusia son ilegítimas y muestran que Bruselas ha perdido hace mucho tiempo su independencia, declaró la... 09.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-09T14:42+0000

2024-10-09T14:42+0000

2024-10-09T14:42+0000

internacional

maría zajárova

unión europea (ue)

sanciones

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/06/17/1140884358_130:0:2949:1586_1920x0_80_0_0_784d63d5d6e191fd4e97e202d0c25dc2.jpg

La portavoz agregó que el bloque comunitario ya no necesita motivo alguno para introducir restricciones contra Rusia.Según Zajárova, Bruselas ha perdido durante mucho tiempo la independencia de su política y actúa en interés de Washington.Sin embargo, las nuevas medidas restrictivas no socavarán el crecimiento de la economía rusa y no afectarán el curso de Moscú, afirmó la diplomática.El 8 de octubre, el Consejo de la UE anunció el establecimiento de un nuevo marco de sanciones antirrusas por supuestas "acciones desestabilizadoras" del país en el extranjero.Según el ente, la medida permitirá apuntar contra personas y entidades involucradas en "las acciones y políticas del Gobierno de la Federación de Rusia que socavan los valores fundamentales de la UE y sus Estados miembros, su seguridad, independencia e integridad".

https://noticiaslatam.lat/20240930/eeuu-autoriza-a-su-proveedor-nacional-de-gas-a-lucrarse-indebidamente-con-sus-clientes-europeos-1157876386.html

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

maría zajárova, unión europea (ue), sanciones, 🌍 europa