Bolivia sube precio de dos tipos de gasolina y ratifica la subvención de los carburantes

"La gasolina especial [de 85 octanos] tiene un costo de 3,74 Bolivianos [0,54 dólares] y no tiene ninguna modificación, por lo siguiente, hay dos gasolinas más: el premium plus que costaba Bs 5,71 [0,83 dólares] el cual ha sido modificado a los costos indexados del mercado internacional, hoy la gasolina premium plus [95 octanos] cuesta 6,18 Bolivianos [0,89 dólares], un incremento de 0,47 Bolivianos [0,068 dólares] conforme la evaluación que se tiene que realizar trimestralmente", explicó en conferencia de prensa.