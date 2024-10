https://noticiaslatam.lat/20241008/pekin-golpea-exportaciones-europeas-de-brandy-tras-nuevas-tarifas-de-la-ue-a-sus-autos-electricos--1158079672.html

Pekín golpea exportaciones europeas de brandy tras nuevas tarifas de la UE a sus autos eléctricos

Pekín golpea exportaciones europeas de brandy tras nuevas tarifas de la UE a sus autos eléctricos

Sputnik Mundo

Después de que Bruselas intensificara la guerra comercial al imponer mayores aranceles a los vehículos eléctricos chinos (VE), Pekín implantará medidas... 08.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-08T11:31+0000

2024-10-08T11:31+0000

2024-10-08T11:31+0000

economía

mercado eléctrico regional (mer)

unión europea (ue)

🌍 europa

china

aranceles

guerra comercial

bebidas alcohólicas

📈 mercados y finanzas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/08/1158082130_0:150:2000:1275_1920x0_80_0_0_d6ba639485cc0953e0606440904d5da2.jpg

En concreto, a partir del 11 de octubre, los importadores de brandy originario de la UE tendrán que depositar fianzas que oscilarán, en su mayoría, entre el 34,8% y el 39,0% del valor de la importación, informó el Ministerio de Comercio chino.De esa manera, las medidas de represalia de Pekín supusieron "un retroceso" respecto a la situación de finales de agosto, cuando el Ministerio de Comercio del país asiático "dio un respiro a los productores europeos de brandy", decidiendo no imponer nuevas restricciones de forma inmediata, a pesar de que se había descubierto que practicaban dumping con sus productos en el mercado chino, destaca el medio.Tras el anuncio de la decisión, las acciones del grupo francés LVMH, propietario del coñac Hennessy, cayeron un 4,3% en las primeras operaciones en París, mientras que las de Pernod Ricard, propietario de Martell, cayeron un 2,7% y las de Rémy Cointreau, casi un 4,8%.De acuerdo con el presidente del Comité Nacional Interprofesional del Coñac (BNIC) Florent Morillon, citado por medios locales, el mercado chino absorbe hasta el 60% de las ventas de "ciertas bodegas" francesas. A su vez, el director general de BNIC, Raphael Delpech, consideró la nueva medida china como una "nueva señal" de Pekín de que impondría más tasas. "Ya vamos a tener que gastar dinero para pagar el depósito", lamentó.Cabe destacar que los ejecutivos de las empresas automovilísticas francesas han estado entre los principales partidarios de imponer aranceles a los coches eléctricos chinos, y Francia —que representó el 99% de las importaciones de brandy de China en 2023, con envíos por valor de 1.700 millones de dólares— votó a favor de aumentar los aranceles el 4 de octubre.A su vez, los representantes de la industria de productos alcohólicos lamentaron que París no estuviera dispuesto a ayudarles.A pesar de las objeciones de algunos Estados miembros, como Alemania y Hungría, la Comisión Europea aprobó el 4 de octubre la imposición de aranceles más elevados a los VE procedentes de China. Los funcionarios europeos justifican esta decisión por la necesidad de "proteger a la industria automovilística europea" de los análogos chinos más competitivos y de bajo costo que "están subvencionados ilegalmente por el Gobierno chino".Sin embargo, varios de los principales fabricantes de automóviles europeos, como Volkswagen, Mercedes-Benz o BMW, solicitaron a Bruselas que se negara a imponer mayores tarifas a los VE chinos, argumentando que los elevados aranceles no solo no protegen a la industria automovilística europea, sino que incluso la perjudican, como demuestra la crisis de Volkswagen y sus planes de cerrar varias plantas en el continente.Desde China también advirtieron en repetidas ocasiones contra estas medidas de la UE, calificándolas de proteccionismo y abuso de las prácticas comerciales internacionales.

https://noticiaslatam.lat/20240821/los-aranceles-europeos-a-los-automoviles-chinos-vaticinan-una-guerra-comercial-entre-pekin-y-la-ue-1156952376.html

unión europea (ue)

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

mercado eléctrico regional (mer), unión europea (ue), 🌍 europa, china, aranceles, guerra comercial, bebidas alcohólicas, 📈 mercados y finanzas