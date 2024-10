https://noticiaslatam.lat/20241008/la-gente-pensante-en-occidente-hoy-deplora-el-rechazo-de-otan-a-garantias-de-seguridad-rusas-1158078061.html

"La gente pensante en Occidente hoy deplora" el rechazo de OTAN a garantías de seguridad rusas

MOSCÚ (Sputnik) — Hay personas en Occidente que lamentan que la OTAN rechazara el proyecto ruso de tratado sobre garantías de seguridad, declaró a Sputnik el...

A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa en las que, en particular, instaba a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.Además, planteaba a la Alianza Atlántica que volviera a las posiciones de 1997, se comprometiera a parar la expansión del bloque hacia el este y excluyera el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo, la entrada de Ucrania en el bloque.El 26 de enero de 2022, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia. El canciller ruso, Serguéi Lavrov, comentó entonces que Washington dejó sin contestar el punto más importante, sobre la no expansión de la OTAN hacia el este.La OTAN, el bloque bélico que encabeza Washington, pese a sus promesas de no expandirse hacia las fronteras de Rusia, actualmente rodea a este país euroasiático por el flanco occidental.

