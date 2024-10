https://noticiaslatam.lat/20241008/francia-enviara-sus-cazas-mirage-2000-a-ucrania-en-2025-1158079380.html

Francia enviará sus cazas Mirage 2000 a Ucrania en 2025

Francia enviará sus cazas Mirage 2000 a Ucrania en 2025

Entre enero y marzo de 2025, París planea suministrar a Kiev sus cazas Mirage 2000-5, dotados de sistemas de armamento aire-superficie modernizados, así como... 08.10.2024, Sputnik Mundo

Lecornu no especificó exactamente cuántos aviones está previsto entregar a Ucrania. También recordó que Francia sigue entrenando a pilotos y mecánicos ucranianos.El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció a principios de junio la entrega de cazas Mirage 2000-5 a Ucrania. Según él, las entregas deberían comenzar antes de finales de 2024. Al mismo tiempo, Macron aseguró que supuestamente las armas francesas no se utilizarían para bombardear a la población civil en territorio ruso.El Ejército del Aire y del Espacio francés dispone de un total de 26 aviones de este tipo y no pueden entregar más de seis sin que esto afecte gravemente sus propias capacidades, de acuerdo con el periódico Valeurs Actuelles.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.Moscú advirtió en reiteradas ocasiones que la Alianza Atlántica está jugando con fuego al suministrar armas a Ucrania, y que los convoyes extranjeros con armas serían objetivo legítimo para su Ejército nada más al cruzar la frontera.

