Brigadista internacional venezolana: "Yo vi en Gaza lo peor y lo mejor de la humanidad"

Brigadista internacional venezolana: "Yo vi en Gaza lo peor y lo mejor de la humanidad"

Valeria Cortés, brigadista internacional y activista por los derechos humanos, habló con Sputnik sobre los horrores que presenció en la Franja de Gaza

Cortés ha pasado años junto al pueblo gazatí, documentando violaciones a los derechos humanos y acompañando a los campesinos y pescadores palestinos en medio de los ataques israelíes.Su relato cobra mayor relevancia en un contexto en el que el mundo observa atónito la escalada de violencia en Oriente Medio. Según cifras recientes de las autoridades locales, más de 41.000 personas han sido asesinadas por los bombardeos israelíes, muchos de ellos niños y mujeres. La devastación es tan profunda que, para Cortés, lo que ha vivido el pueblo palestino trasciende el término "conflicto" y se ubica en el terreno de un genocidio capitalista, respaldado por Estados Unidos y otras potencias occidentales.Un pueblo que resisteCortés llegó a Gaza por primera vez antes de 2014, tras superar numerosas barreras, en especial porque la entrada a la Franja ha sido “controlada y limitada por las autoridades israelíes” desde hace décadas. La activista venezolana admitió que sus expectativas del pueblo palestino eran diferentes a la realidad que encontró. Para ella, una de las cosas más notables es el tejido social que ha construido la población gazatí, a pesar de la represión y los bombardeos. "Es un pueblo muy culto, que ama aprender. La educación es una forma de resistencia para ellos", asegura, describiendo un pueblo que, en medio de la destrucción, encuentra formas de cultivarse, de aprender y de seguir adelante.Testigos del genocidioEl relato más crudo y devastador de Valeria Cortés corresponde a su testimonio sobre los días del genocidio en Gaza en 2014. La brigadista narra una de las experiencias más desgarradoras que le tocó vivir mientras asistía a las víctimas de los bombardeos israelíes. Ese tipo de experiencias, repetidas una y otra vez, dejaron una marca indeleble en Cortés. La activista explica que, aunque el genocidio de 2014 fue uno de los capítulos más oscuros, el proceso de exterminio y colonización ha sido sistemático y se ha prolongado durante décadas. Cortés resalta que las bombas que caen sobre Gaza tienen un sello claro: Made in USA. Según ella, el respaldo militar y económico de Estados Unidos a Israel ha sido uno de los factores determinantes para la perpetuación del genocidio. "Sin el soporte occidental, la colonia llamada Israel no duraría un día. Es una máquina de matar manejada y con combustible estadounidense", agrega con indignación.La resistencia como única salidaPara Valeria Cortés, la única vía para la liberación del pueblo palestino es la resistencia. A lo largo de la entrevista, insiste en que el sionismo, al igual que el nazismo, no entiende otro lenguaje que no sea el de las armas. En su rol como brigadista internacional, Cortés vivió de cerca la lucha diaria de los palestinos por sobrevivir. Narra las historias de campesinos que cultivan la tierra cerca de la valla que separa Gaza de Israel, arriesgando sus vidas a diario bajo el fuego de drones y tanques. También cuenta el testimonio de pescadores que, pese a las restricciones y ataques, continúan saliendo al mar para alimentar a sus familias. "Un pescador me contó cómo protegió el motor de su barco con su cuerpo cuando las naves israelíes empezaron a bombardearlo. Lo hirieron gravemente en el abdomen, quedó paralítico, pero prefirió eso antes de perder el sustento de su familia".La brutalidad israelí y la indiferencia internacionalUno de los aspectos más impactantes del relato de Cortés es la impunidad con la que Israel ha actuado durante años. "Han asesinado a más del 10% de la población de Gaza. Miles de familias enteras han sido sepultadas bajo los escombros porque no permiten el ingreso de equipos de rescate", denuncia. La brigadista subraya que la impunidad con la que actúa el Ejército israelí ha hecho que la barbarie se multiplique, permitiendo atrocidades inimaginables como el asesinato masivo de niños, mujeres y hombres indefensos.Cortés critica la hipocresía de la comunidad internacional que, aunque denuncia la violencia en Gaza, no toma acciones concretas para detenerla. Para ella, el papel de la comunidad internacional debe ser claro: apoyar incondicionalmente la resistencia palestina. "No podemos estar con los palestinos cuando los matan, pero no cuando se defienden", afirma. Este apoyo, según la activista, debe ir más allá de las palabras; debe traducirse en acciones como el rompimiento de relaciones con Israel y la presión popular para detener el genocidio.Un grito que no se callaráValeria Cortés sostiene que lo ocurrido el 7 de octubre, cuando el pueblo palestino se alzó en resistencia, es un hito histórico que ha marcado un antes y un después en la lucha por la liberación. "El 7 de octubre fue un grito de liberación, un grito de auxilio que no se va a callar hasta que el pueblo palestino sea libre", enfatizó. A pesar de la brutalidad y el dolor, Cortés ve esperanza en la resistencia del pueblo palestino y en la posibilidad de una descolonización en la región."Creo que mucha gente ha abierto los ojos a una situación que la propaganda millonaria, poderosísima de Estados Unidos y del sionismo, del capitalismo en general, porque este es un genocidio capitalista, ha abierto los ojos a pesar de esa enorme propaganda que había en la que se creía que era un ejército moral, que el sionismo era un pueblo, ya estamos viendo que no. Creo que la gente se ha dado cuenta que no es nada milenario, que no es religioso, que es colonización pura y dura, que es genocidio, que no es un conflicto, que no es una guerra, sino que es un exterminio", destaca.Para Cortés, el futuro de Palestina es un futuro de libertad. Aunque el camino sea largo y doloroso, está convencida de que el colonialismo israelí caerá, al igual que el imperialismo estadounidense que lo sostiene. "El imperio decadente está cayendo, va a morir, pero va a morir matando. Pero no importa, va a morir. Lo triste de todo esto es las vidas valiosas y reemplazables que está costando", concluye.

