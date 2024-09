https://noticiaslatam.lat/20240912/la-onu-estima-que-mas-de-un-millon-de-personas-en-gaza-se-quedaran-sin-alimentos--1157471520.html

La ONU estima que más de un millón de personas en Gaza se quedarán sin alimentos

Sputnik Mundo

Autoridades de las Naciones Unidas y grupos de ayuda estimaron que más de un millón de personas en la Franja de Gaza se quedarán sin alimentos en septiembre... 12.09.2024, Sputnik Mundo

El director adjunto de la agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aseguró que ingresa a Gaza "tan poca ayuda" que no se pueden cubrir "las necesidades básicas de la población", y agregó que están reducidos a importar artículos sueltos para buscar mejorar las condiciones de higiene, ante el "riesgo creciente de enfermedades infecciosas". En tanto, el fundador de la organización de ayuda Elpida, Amed Khan, señaló al medio que no consiguieron introducir suministros médicos en el territorio en varios meses, y consideró que actualmente la cantidad de ayuda que ingresa es la "mínima necesaria" para garantizar que los palestinos "no mueran inmediatamente de inanición".Según datos de la ONU, presentados por The Guardian, en julio ingresaron una media de 100 camiones con ayuda al día, la gran mayoría en el cruce de Kerem Shalom. La cifra bajó a la mitad en agosto y, en lo que va de septiembre, solo han ingresado 147 camiones, aunque las cifras pueden ser imprecisas.Un informe de organizaciones no gubernamentales, citado por el medio, afirmó que, entre los obstáculos más importantes para el ingreso de camiones con ayuda, se encontraban los retrasos impuestos por las autoridades de Israel, para aprobar la entrada de cargamentos en la Franja de Gaza.Este informe documentó que, en Egipto, se encuentran varados alimentos y paquetes de ropa y pañales, luego de que el Ejército de Israel tomó el lado gazatí del paso fronterizo de Rafah en mayo pasado. Agregó, además, que las autoridades israelíes sólo permiten que 30 camiones busquen ingresar cada semana por un paso conocido como "Puerta 96" y la capacidad de los vehículos está "a discreción arbitraria".El 7 de octubre de 2023, el grupo palestino Hamás coordinó un ataque contra más de 20 comunidades israelíes en el que mató a cerca de 1.200 israelíes, hirió a 5.500 y secuestró a 253 más, de los que cerca de 100 fueron posteriormente liberados en intercambios de prisioneros.En represalia, Israel le declaró la guerra a Hamás y emprendió una ofensiva militar, por aire y por tierra, contra la Franja de Gaza, sin distinguir entre civiles y militantes.Desde entonces, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, la cifra de personas asesinadas por Israel asciende a 41.020, aunque se cree que hay unas 10.000 personas más desaparecidas.Los heridos desde el comienzo de la guerra ya suman, al menos, 94.925, según las autoridades sanitarias gazatíes.

