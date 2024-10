https://noticiaslatam.lat/20241006/venezuela-exige-a-la-onu-condenar-los-crimenes-de-guerra-cometidos-por-israel-en-palestina-1158029642.html

Venezuela exige a la ONU condenar "los crímenes de guerra cometidos por Israel" en Palestina

Caracas fue el escenario de una movilización en solidaridad con Palestina y los pueblos de Oriente Medio atacados por Israel. Diversas organizaciones y... 06.10.2024, Sputnik Mundo

El objetivo era claro: exigir el cese de las agresiones contra Palestina, Líbano, Irán, Yemen, Siria e Irak, y alzar la voz en defensa de la autodeterminación y la paz.El viceministro para América Latina y el Caribe, Rander Peña; el diputado de la Asamblea Nacional, José Gregorio Vielma Mora, y la coordinadora del Movimiento Venezolano de Solidaridad con Palestina, Hindu Anderi, fueron algunas de las figuras que ofrecieron declaraciones sobre el significado y la urgencia de esta marcha. Al finalizar el recorrido, se leyó una carta que sería entregada a la ONU, en la que se detallan una serie de peticiones dirigidas a la comunidad internacional. Una jornada de solidaridad globalLa movilización en Venezuela se sumó a una serie de manifestaciones a nivel global, realizadas en apoyo al pueblo palestino, que desde hace más de 76 años sufre lo que muchos describen como un genocidio a manos del Estado de Israel. La marcha no solo se centró en la situación de Palestina, sino que también extendió su apoyo a otros países de la región que enfrentan agresiones similares. Líbano, Irán, Yemen, Siria e Irak fueron mencionados como ejemplos de pueblos que, al igual que los palestinos, sufren las consecuencias de conflictos impulsados por intereses geopolíticos y económicos. Denuncia de crímenes de guerra Uno de los discursos más contundentes fue el del diputado José Gregorio Vielma Mora, quien no solo hizo un llamado a la solidaridad con Palestina, sino que denunció de manera vehemente lo que considera un crimen de guerra perpetuado por el Estado israelí y sus aliados. La denuncia fue más allá de la situación de Palestina, ya que Vielma Mora también destacó la violación sistemática de tratados y normativas internacionales, como las establecidas por la Cruz Roja Internacional. Además, criticó la inacción de la comunidad internacional frente a lo que describió como crímenes de guerra cometidos por el Gobierno de Israel y su Ejército, con el respaldo de Estados Unidos y la OTAN. "Lo que estamos viendo es fascismo, supremacía blanca e islamofobia. Están atacando primero a las mujeres, luego a los niños, y por último a los hombres. Es un exterminio total. No podemos quedarnos callados", sentenció. La resistencia como bandera Por su parte, Hindu Anderi, coordinadora del Movimiento Venezolano de Solidaridad con Palestina, ofreció una visión desde la resistencia popular y destacó la importancia de la solidaridad internacional como herramienta de lucha contra la opresión. Con más de 20 años de activismo a favor de la causa palestina, Anderi subrayó el papel de Venezuela como un aliado constante de los pueblos que resisten."Yo aprendí desde niña que había que defender los derechos de todos y todas. Si defiendes solo tu derecho particular, no tendrás éxito. La idea es que nos unamos, que nos juntemos para que todos y todas podamos ser libres. Son millones los palestinos que han sido asesinados por el sionismo desde la llegada de los colonos europeos", señaló Anderi.La activista también cuestionó las cifras oficiales de víctimas palestinas, que se calculan en unos 41.000 desde el inicio del conflicto en Gaza, sugiriendo que el número real es mucho mayor. "No me cuadra, porque en Gaza había 2,5 millones de personas hacinadas. Si lanzas toda esa cantidad de bombas, tienes que estar hablando de 250.000 o 300.000 personas asesinadas. El pueblo de Palestina está defendiendo los derechos de todos, no solo los suyos", afirmó. La carta a la ONU: demandas concretas El acto culminante de la marcha fue la lectura de una carta dirigida a la sede de las Naciones Unidas en Caracas, que será entregada por una comisión especial. Este documento, que sintetiza las demandas del movimiento de solidaridad con Palestina, hace un llamado urgente a la comunidad internacional para:La entrega de esta carta simboliza un gesto de resistencia y un llamado a la justicia, en un contexto donde la opresión contra los pueblos de Oriente Medio parece intensificarse. En días previos a la marcha, el Gobierno venezolano anunció la creación de una brigada humanitaria para apoyar al pueblo libanés, que también enfrenta una grave crisis tras las diversas agresiones militares del Ejército israelí.

