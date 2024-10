https://noticiaslatam.lat/20241007/los-candidatos-de-la-derecha-avanzan-en-la-mayoria-de-capitales-de-brasil-1158061012.html

Los candidatos de la derecha avanzan en la mayoría de capitales de Brasil

Los brasileños eligieron el 6 de octubre a los concejales y alcaldes de más de 5.500 municipios. En líneas generales, la derecha avanzó en la mayoría de capitales. La formación del líder ultraderechista, el Partido Liberal (PL) ya conquistó dos capitales (Rio Branco y Maceió) y en otras nueve pasó al balotaje que se celebrará el 27 de octubre entre los dos candidatos más votados.Según los datos oficiales del recuento del Tribunal Superior Electoral, el PL conquistó "523 ciudades", 179 más que en las elecciones de hace cuatro años.El número podría aumentar el 27 de octubre, cuando se celebrará el balotaje en las ciudades de más de 200.000 habitantes en las que ningún candidato haya logrado más del 50% de los votos válidos.El Partido de los Trabajadores (PT) de Luiz Inácio Lula da Silva, en cambio, obtuvo 252 alcaldías, y aunque es un número bastante menor que el de la extrema derecha, el resultado es relativamente bueno para el partido, que hasta ahora gobernaba en apenas 182 municipios.A pesar del avance del 39% de las alcaldías, el PT ni siquiera estuvo entre los partidos más votados. Aparece en la novena posición, por detrás de diversas formaciones conservadoras o de centro.Los grandes triunfadores, de hecho, fueron esos partidos de centro y derecha, algunos de los cuales forman parte de la coalición de Gobierno de Lula y previsiblemente le exigirán una mayor cuota de poder en los ministerios, a cambio de mantener el apoyo.El PSD (centro), MDB (centro), PP (derecha) y União Brasil (derecha) consiguieron la victoria de 3.000 alcaldes en la primera vuelta, el 54% de las ciudades del país.El Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, en cambio, no consiguió colocar a ningún candidato en ninguna de las 26 capitales de los estados que estaban en juego y pasó al segundo turno en cuatro ciudades, aunque con pocas posibilidades. En la mayoría de ciudades del país ganaron o avanzaron hacia el segundo turno candidatos de partidos de derecha o de centro-derecha.Las escasas victorias de la izquierda se dieron gracias a otros partidos, no al PT: en Recife se impuso con una amplia mayoría (78% de los votos) el joven João Campos del Partido Socialista de Brasil.En Río de Janeiro, el actual alcalde, Eduardo Paes, del Partido Social Democrático (centro) también ganó con una mayoría holgada (60,4% de los votos). Contaba con el apoyo de Lula, aunque apenas utilizó esta baza en la campaña, para no desgastarse ante un electorado mayoritariamente conservador.

