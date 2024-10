https://noticiaslatam.lat/20241005/la-red-social-x-pedira-retomar-operaciones-en-brasil-tras-pagar-multas-pendientes-1158008950.html

La red social X pedirá retomar operaciones en Brasil tras pagar multas pendientes

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) – La red social X, bloqueada en Brasil desde finales de agosto, afirmó este 4 de octuubre que pagó todas sus multas en el país y...

La empresa ya pagó los casi "28,6 millones de reales [5,2 millones de dólares] en multas", lo que en principio sería el último requisito para volver a funcionar en Brasil, informaron los abogados de X a la cadena TV Globo. El juez del Supremo Alexandre de Moraes, quien impuso las multas y determinó el bloqueo de X por impago y por no haber cumplido otros requisitos, ahora deberá evaluar si finalmente ya se cumplen todas las condiciones necesarias, aunque no hay un plazo de tiempo definido para que lo haga. Antes del pago de estas multas, X cumplió otras dos exigencias para retomar las actividades: el bloqueo de nueve perfiles de investigados por la Justicia brasileña y el nombramiento de un representante legal de la empresa en el país. La semana pasada, X entregó documentación para comprobar que ya había cumplido con esas órdenes judiciales, pero aun así, Moraes negó el desbloqueo porque no se habían pagado todas las multas.

