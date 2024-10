https://noticiaslatam.lat/20241004/un-gesto-de-audacia-diplomatica-acusan-a-milei-de-haber-plagiado-su-discurso-en-la-onu-1158005199.html

"¿Un gesto de audacia diplomática?": Acusan a Milei de haber plagiado su discurso en la ONU

La semana pasada, el presidente argentino, Javier Milei, participó en la 79 Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde criticó la Agenda 2030 y acusó a... 04.10.2024, Sputnik Mundo

javier milei

onu

plagio

américa latina

argentina

política

"¿Plagio, homenaje o un gesto de audacia diplomática? Tal vez hayan sido las tres cosas juntas: Javier Milei usó en su primer discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una frase que parece extraída, casi textual del guion de la mítica serie The West Wing, que fue furor entre 1999 y 2006", se lee en la publicación que se viralizó en redes sociales. El video —editado por el programa Odisea Argentina— muestra en paralelo un fragmento de la alocución de Milei y una escena de la serie estadounidense The West Wing (El ala oeste de la Casa Blanca, en español), en donde el actor Martin Sheen, que interpreta al presidente de Estados Unidos, da un monólogo a su gabinete. El fragmento supuestamente calcado por el mandatario argentino corresponde al capítulo 15 de la cuarta temporada de la serie. Además, se encontraron semejanzas entre las palabras de Martin Sheen y el final del discurso de Milei, específicamente el análisis anarcocapitalista sobre el supuesto "socialismo" de la ONU y el "delito de lesa humanidad" que, en su opinión, representaron las cuarentenas por la emergencia sanitaria del COVID-19.Esta no es la primera vez que el presidente argentino es señalado de plagio. Por ejemplo, en su libro El loco. La vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina, el periodista y académico Juan Luis González mostró que, en su libro Pandenomics, Javier Milei copió extractos textuales de trabajos del profesor de física español, Antonio Guirao Piñera, y su par mexicano, Salvador Uribarri. En el mismo libro, el político de derecha habría plagiado a la actual subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath. Asimismo, en sus columnas para el diario económico El Cronista, Milei presentó como propios párrafos enteros elaborados por sus economistas predilectos, como Henry Hazlitt, Ludwig Von Mises, Friederick Hayek y Rothbard, tal como publicó el medio de verificación Chequeado.

argentina

javier milei, onu, plagio, argentina, política