Gobierno de México presenta nuevo programa de becas para estudiantes de nivel básico





La distribución de los apoyos arrancará en 2025 con los alumnos del último peldaño de este nivel, que son de secundaria, es decir, que tengan entre 13 y 15 años.La beca será de 1.900 pesos mexicanos (98,86 dólares), que aumentará 700 pesos mexicanos (36,42 dólares) por cada niño y adolescente de la misma familia. Esto significa que la ayuda no será solo para una familia, sino para cada integrante que esté cursando cualquiera de esos niveles educativos.Anteriormente, con las becas del Bienestar que se otorgaron en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), el dinero se entregaba por familia y no por persona que cursara el nivel básico educativo. En esa época, el apoyo era de alrededor de 1.840 pesos mexicanos (95,73 dólares).Entre el 14 de octubre de 2024 y el 17 de enero de 2025, el Gobierno realizará asambleas informativas en las escuelas preescolares, primarias y secundarias, donde darán a conocer los requisitos para ser beneficiario de las becas."La educación es un derecho y no es una mercancía", aseveró el titular de la Secretaría de Educación Pública mexicana.Durante su campaña rumbo a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum señaló que se incrementarían las ayudas sociales para la población mexicana, centrándose especialmente en las mujeres y los jóvenes.

