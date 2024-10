https://noticiaslatam.lat/20241003/no-se-va-a-recuperar-jamas-bolivia-intenta-hacer-frente-a-los-incendios-que-aquejan-al-pais-1157957497.html

"No se va a recuperar jamás": Bolivia intenta hacer frente a los incendios que aquejan al país

03.10.2024

El presidente Luis Arce decretó el Desastre Nacional por los incendios que en cuatro meses ya consumieron 7 millones de hectáreas en la región de las tierras bajas, según datos oficiales. Si se considera que Bolivia tiene 100 millones en total, se trata del 7% del territorio nacional calcinado, aunado a los millones de animales afectados que habitaban bosques y selvas en la Amazonía y la Chiquitanía.Luego de pocos días en que parecían los incendios contenidos, las ciudades de Trinidad (capital de Beni) y de Santa Cruz de la Sierra volvieron a llenarse de humo. La declaratoria de desastre fue una exigencia de varios sectores políticos e institucionales. Pero, una vez decretada, desde la oposición se acusó al Gobierno nacional de tomar acciones tardías.La crisis política también entorpece la atención inmediata a los incendios. El Gobierno solicitó a la Asamblea Legislativa Plurinacional la aprobación de dos créditos internacionales por 325 millones de dólares para enfrentar el desastre. Los diferentes partidos analizan estos documentos con la finalidad de tratarlos esta semana.En los últimos meses, a Bolivia llegó ayuda de varios países de la región y de Europa. Venezuela y Brasil, por ejemplo, enviaron decenas de bomberos. Otras naciones colaboraron con materiales para apagar el fuego. El Gobierno nacional también alquiló aviones cisterna y compró cientos de cajas "guardián", que contienen químicos para combatir las llamas.Luego de la declaratoria de desastre, Arce se reunió con el cuerpo diplomático acreditado para solicitarle ayuda. "La situación que estamos atravesando en el país amerita una mayor cooperación y esfuerzo por cada uno de nosotros, porque este tipo de fenómenos ya no solamente corresponde a la lucha de un solo país", dijo el presidente.Millones de hectáreas quemadasPero de acuerdo con el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de Santa Cruz, solo allí se quemaron 7,2 millones de hectáreas.Consultado por Sputnik, el biólogo Vincent Vos calculó que en todo el país se consumieron 10 millones de hectáreas, es decir el 10% del total.El especialista destacó que la magnitud del fuego ya superó a los incendios de 2019, cuando se perdieron 5 millones de hectáreas. En ese momento, la oposición al entonces presidente Evo Morales (2006-2019) había utilizado la catástrofe para desgastar al Gobierno nacional, que finalmente fue derrocado en noviembre de ese año.Actualmente, los legisladores que apoyan a Arce en la Asamblea Legislativa Plurinacional dialogan para aprobar las ayudas monetarias destinadas a apagar el fuego."Tenemos este proyecto de ley por un financiamiento de 250 millones de dólares para la atención de incendios. Nosotros estamos hablando con los diputados miembros de la Comisión (de Planificación de la Cámara de Diputados) para convocar a sesión, tratar y aprobar este proyecto de ley", dijo el diputado Omar Yujra, presidente de esta comisión, al canal estatal Bolivia TV.Uno de los créditos, por 250 millones de dólares, corresponde al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y está destinado a la ayuda para la emergencia por desastres naturales y afectaciones a la salud pública.Un segundo crédito, por 75 millones de dólares, fue otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina, de la Corporación Andina de Fomento (CAF), también para enfrentar incendios.Fuego del tamaño de paísesVos, nacido en Países Bajos, llegó a la Amazonía boliviana a comienzos de 2000. Se instaló en la población beniana de Riberalta, donde formó su familia. "En pocos meses los incendios superaron a la superficie de Holanda, mi país de origen (con unos cuatro millones de hectáreas). Poco o nada se hace desde los distintos niveles de Gobierno para solucionarlo", relató."Varios municipios ya se han declarado en desastre, en emergencia, pero no tienen la menor capacidad para gestionar ayuda. Al final son unos cuántos bomberos voluntarios que tratan de solucionar con el equipamiento insuficiente, con poco o nada de apoyo", ahondó.En septiembre pasado, el Gobierno nacional sostuvo que enviaría militares a custodiar los caminos vecinales, ante denuncias de que algunas personas provocaban incendios para expandir la frontera agrícola.Para el biólogo, los esfuerzos hasta el momento son insuficientes: "Lo único que queda es esperar por las lluvias", que cada año comienzan entre septiembre y octubre.Si se considera que hasta el momento se quemaron 7 millones de hectáreas, según Vos ya habrían muerto "cerca de 100 millones de vertebrados", entre aves, anfibios y mamíferos de los montes."Si pensamos que en los últimos 10 años hemos perdido 40 millones de hectáreas de bosque, ¿cuántos animalitos fueron eliminados?", reflexionó.La espera por los créditosEl Gobierno nacional espera a la aprobación de los créditos en la Asamblea: "Exhortamos a todos los asambleístas nacionales, diputados, senadores, que los hemos visto haciendo declaraciones a los propios medios de comunicación donde mostraban su preocupación por estos incendios, pidiendo que el Gobierno nacional declare el desastre nacional, por supuesto, está ahora en sus manos poder habilitar estos recursos".El presidente comentó que estos 325 millones servirán para contratar más aviones cisterna, para la compra de más cajas guardián, para el equipamiento de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), la incorporación de un nuevo avión Hércules y la adaptación de un helicóptero de la Presidencia como ambulancia aérea, entre otros.El Gobierno también envió una propuesta a la Asamblea para endurecer las sanciones contra quienes provocan incendios.Sputnik intentó conversar con el director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), Johnson Jiménez, pero hasta el cierre de esta edición se excusó por las múltiples reuniones de coordinación a las cuales asiste.Más allá del empeño gubernamental para enfrentar los incendios, "esto no se va a recuperar jamás. Sin duda hay varias especies de plantas y de insectos que se han extinguido, muy probablemente alguna especie de vertebrado que no teníamos registrada ya no existe", consideró Vos.Asimismo, evaluó que "casi todos los lugares que se están quemando no van a volver a ser bosques, porque entrarán los soyeros y los ganaderos para convertir los suelos en pastizal o en cultivo agrícola".Sumado a ello, "en caso de que haya interés de recuperar esos bosques, va a ser casi imposible porque las lluvias no llegan como antes" debido al cambio climático.Vos puso como ejemplo a la planta de cacao, que solamente crece en bosques cerrados, con suelos húmedos y repletos de hojarasca. "Para que pueda crecer otra vez una planta de cacao, pueden tardar hasta 50 años para que haya las condiciones necesarias en el bosque".

