En total, de la demanda de los 43.000 millones de metros cúbicos del combustible azul solo fueron firmados contratos por 1.000 millones de metros cúbicos, según las fuentes del periódico.AggregateEU fue concebido como plataforma para que las empresas energéticas de la UE pudieran influir en el precio de compra, en este caso, fue necesario crear un volumen importante de demanda. De este modo, los países de la UE tenían que declarar hasta el 15% de su necesidad de gas en la plataforma.No obstante, las compras reales de gas se realizan de forma voluntaria, agregó Financial Times. Por lo tanto, después de dos años, los actores del mercado califican el mecanismo solo como una "herramienta para encontrar socios".Según un representante de Equinor, empresa estatal noruega, es difícil esperar cambios drásticos en el funcionamiento del comercio europeo de gas. También señaló que dicha plataforma no llegó a ser una vía de acceso para nuevos operadores en el mercado.A su vez, Andreas Guth, secretario general de Eurogas, citado por el medio, señaló dos dificultades en el concepto original de AggregateEU. En particular, la demanda de gas en Europa se mantiene incierta a largo plazo, dadas las iniciativas para frenar el uso de combustibles fósiles. También, la iniciativa contraviene la legislación antimonopolio de la UE.Incluso así, la Comisión Europea encabezada por Ursula von der Leyen se resiste a abandonar AggregateEU, e insiste en que la UE deba gestionar la demanda de gas.Desde el inicio de la operación militar especial en Ucrania el 24 de febrero de 2024, la Unión Europea (UE) aprobó 14 paquetes de medidas restrictivas en relación con Rusia.Desde Moscú han indicado en reiteradas ocasiones que la UE cometió un grave error al renunciar a las adquisiciones de los hidrocarburos rusos. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró que su país no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. En sus palabras, Europa esperaba que si no recibía el gas ruso, Rusia colapsaría, pero, en cambio, en sus Estados están empezando a producirse procesos irreversibles.

