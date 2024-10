https://noticiaslatam.lat/20241003/europa-mas-perjudicada-que-china-impondra-la-ue-aranceles-a-los-automoviles-electricos-chinos-1157969965.html

"Europa más perjudicada que China": ¿impondrá la UE aranceles a los automóviles eléctricos chinos?

La votación del 4 de octubre sobre los aranceles de la Unión Europea a las importaciones de vehículos eléctricos fabricados en China podría aplazarse para...

Agregó que si se celebra la votación, es probable que la postura de Alemania, que también cuenta con el apoyo de España, no obtenga la mayoría necesaria.También sugirió que había una cierta influencia de Washington que, antes del voto, habría presionado a Bruselas a escondidas y mediante canales diplomáticos. Dadas las tensas relaciones entre EEUU y China, la parte estadounidense quiere ver a la UE como un socio."China es el principal irritante para EEUU y su principal oponente económico y político, y la posición solidaria de la UE con ellos en este momento es muy importante para los estadounidenses. Son conscientes de la importancia política de la votación y del papel e influencia de China en el mercado del automóvil eléctrico en Europa", añadió el analista.Según Guseletov, una vez aprobada la medida restrictiva contra China, Pekín no tardará en tomar sus propios mecanismos de represalia, lo que perjudicaría a la UE.En particular, China estudia imponer restricciones comerciales al brandy, productos lácteos y carne de cerdo procedentes de la UE, por lo tanto, se verían afectados Francia, Irlanda, Austria, Bélgica, Italia, Croacia, Finlandia, Rumania, República Checa, España y Países Bajos, aseveró el experto. Sin embargo, el mayor daño lo podría sufrir Alemania.El 4 de octubre los países de la UE votarán sobre los aranceles definitivos a la importación de automóviles eléctricos chinos. A finales de septiembre, la Comisión Europea presentó el proyecto que prevé los aranceles entre el 17% y el 36,3%, dependiendo del fabricante. Además, según algunos medios, el proyecto final podría incluir las tarifas hasta el 45%.La decisión se dará por adoptada si 15 países apoyan el proyecto. Así, Francia, Grecia, Italia y Polonia figuran entre los que votarían a favor de imponer aranceles más elevados. Por ejemplo, el presidente francés, Emmanuel Macron, apoyó la postura de la Comisión Europea, calificándola no de proteccionismo, sino supuestamente de "creación de igualdad de condiciones" en el mercado para los productores europeos.Mientras tanto, la postura de Alemania es diferente. El canciller alemán, Olaf Scholz, declaró que espera llegar a un compromiso con China en el conflicto comercial. Aseguró que la reacción de la UE no debe provocar que los europeos resulten afectados, por lo que las negociaciones con China deben continuar.A su vez, el ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, arremetió contra la decisión de la CE. Afirmó que la guerra comercial con China perjudicaría más a la propia Alemania de lo que beneficiaría a las industrias europeas. Además, el vicecanciller alemán y ministro de Economía y Protección del Clima, Robert Habeck, aboga por una resolución política del conflicto.Entre los opositores a la medida se encuentra el grupo Volkswagen. Según la empresa, las consecuencias negativas de esta medida superarían cualquier beneficio percibido para la industria automovilística alemana.El pasado 4 de julio, la CE impuso aranceles compensatorios provisionales temporales a las importaciones de vehículos eléctricos de China. La decisión se tomó luego de la investigación que Bruselas realizó en junio sobre las subvenciones a los fabricantes en este sector y las que calificó como injustas. Pekín se mostró preocupado por la investigación de Bruselas sobre los vehículos eléctricos chinos, indicando que se trata de un acto de proteccionismo comercial.

