Presidentes de Latinoamérica felicitan a Sheinbaum por su investidura

Mandatarios de América Latina como Gabriel Boric, de Chile; Nicolás Maduro, de Venezuela; Gustavo Petro, de Colombia, y Luis Arce, de Bolivia, felicitaron este... 02.10.2024, Sputnik Mundo

El presidente chileno, Gabriel Boric, asistió a la ceremonia de toma de posesión de Sheinbaum Pardo y afirmó que es "un día importante para Latinoamérica"."Claudia Sheinbaum se convirtió hoy en la primera mujer presidenta de México", señaló el jefe de Estado en sus redes sociales y adjuntó un video de la ceremonia.Boric asistió a la ceremonia en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, acompañado del canciller Alberto van Klaveren, donde fueron testigos del cambio de mando encabezado por el saliente mandatario, Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta.Durante su estadía en la capital mexicana, Boric sostuvo un encuentro bilateral en la embajada de Chile con Clara Brugada, la jefa electa del Gobierno de la Ciudad de México, donde abordaron materias de gestión urbana, cultura, actividades sociales y comunitarias.En tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró la investidura de Claudia Sheinbaum como nueva mandataria y aseguró que su toma de posesión marca un hito político en el proyecto iniciado por su antecesor, López Obrador.El presidente venezolano agregó en su mensaje que seguirán "labrando y luchando por una sociedad de un mundo común, en esta nueva época de multipolaridad y de cambios profundos".Por su parte, el mandatario de Bolivia, Luis Arce, deseó éxito a su par de México, con quien dijo espera reunirse pronto para fortalecer las relaciones bilaterales."No tengo la menor duda que pronto podremos reunirnos para fortalecer aún más las históricas relaciones de hermandad entre nuestros pueblos", aseguró Arce en la red social X.Arce no pudo viajar a la Ciudad de México para participar en el acto de posesión de Sheinbaum, pese a estar invitado, debido a la emergencia de los incendios forestales en esta nación andina, aunque envió un mensaje a la mandataria."Querida hermana Claudia Sheinbaum, flamante primera presidenta de México, en este día de gran trascendencia para el pueblo mexicano, quiero expresarte mis más sinceras felicitaciones y deseos de éxitos en este nuevo desafío que emprendes. Estoy seguro de que el compromiso que siempre demostraste con la justicia social y con el desarrollo sostenible, te permitirán guiar a tu pueblo hacia un futuro de bienestar y prosperidad", expresó Arce.El primer ministro de Belice, John Briceño, quien también acudió a la toma de posesión de la mandataria mexicana, dijo que espera que el país centroamericano siga con la relación de amistad y "positivamente productiva" con México. La eurodiputada española Irene Montero consideró que el principal reto de Claudia Sheinbaum es profundizar la llamada 'Cuarta Transformación', y criticó que el Gobierno español no mandara representación por "condicionar" la relación al rey Felipe VI, quien no fue invitado.La integrante del partido oficialista Morena también fue felicitada por el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, quien le deseó "el mayor de los éxitos" como primera mandataria constitucional del país latinoamericano.

