Ataque contra Israel se hizo "de conformidad con los derechos legítimos", señala presidente iraní

Ataque contra Israel se hizo "de conformidad con los derechos legítimos", señala presidente iraní

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, señaló este 1 de octubre que el ataque aéreo masivo contra Israel fue una respuesta a las acciones del país, que se... 01.10.2024, Sputnik Mundo

Al mismo tiempo, el mandatario aseguró que Teherán no busca la guerra, pero se opone resueltamente a cualquier amenaza. "Esto es sólo una parte de nuestro poder. No entren en conflicto con Irán", señaló. El ataque masivo que según el país persa fue dirigido contra importantes objetivos militares y de seguridad, se produjo en medio de una escalada en la región. Según medios iraníes, los misiles impactaron plataformas de gas cerca de la ciudad israelí de Ashkelon y destruyeron la base aérea de Nevatim en el desierto de Negev, así como al menos 20 aviones de combate F-35 israelíes, entre otras cosas. A su vez, la oficina del primer ministro israelí reveló que Irán lanzó unos 180 misiles balísticos, la mayoría de los cuales fueron interceptados por el Ejército israelí y el ataque no dañó la capacidad de combate de la Fuerza Aérea.

