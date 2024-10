https://noticiaslatam.lat/20241002/israel-despliega-una-division-adicional-para-operaciones-terrestres-en-el-sur-del-libano-1157928531.html

Israel despliega una división adicional para operaciones terrestres en el sur del Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que se está desplegando otra división en el sur del Líbano para realizar operaciones

El Ejército israelí describió las operaciones terrestres en el sur del Líbano como "incursiones limitadas, localizadas y selectivas", con el objetivo de destruir la infraestructura de Hizbulá en la zona fronteriza.El 1 de octubre, el portavoz de las FDI, Daniel Hagari, aseguró que no tienen intención de entrar en Beirut ni en ninguna otra ciudad libanesa y que tratarán de que las operaciones terrestres sean "lo más breves posible".Las incursiones terrestres en el Líbano comenzaron la noche del 30 de septiembre, según se supo por informes tanto libaneses como de civiles israelíes, mientras las FDI urgían al público a no difundir rumores ni informaciones que pudieran "perjudicar a las tropas y ayudar al enemigo".Israel e Hizbulá se encontraban en una guerra no declarada desde el pasado 8 de octubre, cuando la milicia chií comenzó a lanzar misiles y drones suicidas hacia las comunidades del norte de Israel como gesto de solidaridad con el movimiento palestino Hamás, tras su incursión armada en Israel, que, a su vez, respondió a cada ataque.Las acciones, tanto de Israel como de Hizbulá, se han ido incrementando y el 1 de octubre el Ejército israelí confirmó la entrada terrestre en el país vecino, la que se venía sospechando que podría suceder.

