EEUU: La medida de Israel contra el secretario general de ONU "no es productiva de ninguna manera"

WASHINGTON (Sputnik) — La decisión de Israel de declarar persona non grata al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António... 02.10.2024

Mas temprano este mismo día, el Ministerio de Exteriores de Israel declaró a Guterres persona no grata y le prohibió entrar en el país. Según comentó el titular de Exteriores israelí, Guterres no condenó el ataque con misiles de Irán y por tanto "no merece pisar el suelo de Israel". Además, Guterres fue acusado de apoyar a los combatientes del movimiento palestino Hamás que incursionaron en Israel el 7 de octubre de 2023. El 1 de octubre por la noche, Irán lanzó decenas de misiles contra el territorio de Israel, que, según los medios iraníes, alcanzaron varios objetivos militares y de seguridad. Según el presidente iraní, Masud Pezeshkian, el ataque fue una respuesta legítima a las acciones israelíes "en aras de la paz y la seguridad de Irán y la región".

