La pobreza laboral baja en México pese a la inflación

Pese a aumento del costo de la canasta básica, la pobreza laboral en disminuyó 2,8 puntos porcentuales en el segundo trimestre de 2024, con respecto al mismo... 04.09.2024, Sputnik Mundo

De acuerdo con el informe, el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al valor monetario de la canasta alimentaria (pobreza laboral) a nivel nacional pasó de 37,8% en el segundo trimestre del año pasado a 35,0%."La disminución anual de la pobreza laboral estuvo acompañada de un aumento del ingreso laboral real per cápita (8,9%)", señaló el Coneval en un boletín de prensa.Conforme a los datos oficiales, desde el tercer trimestre de 2021 se han presentado disminuciones anuales en la pobreza laboral; en el segundo trimestre de 2024, la reducción de 2,8 puntos porcentuales fue de la misma magnitud que la del tercer trimestre de 2023 y la mayor desde el primer trimestre de 2022, cuando disminuyó 3.2 puntos porcentuales.La disminución fue mayor en el ámbito urbano (3.0 puntos porcentuales), al pasar de 33,9% a 30,9%; mientras que en el ámbito rural pasó de 50,2% a 47,6% (alrededor de 2.7 puntos porcentuales).Según el Coneval, el poder adquisitivo del ingreso laboral real promedio per cápita presentó un incremento de 8,9%, entre el segundo trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2024, al pasar de 3.076,13 pesos a 3.350,84 pesos reales al mes. Este cambio del ingreso laboral representó un aumento aproximado de 274,71 pesos reales respecto al segundo trimestre de 2023."Durante este mismo periodo, el ingreso real per cápita en el ámbito urbano registró un incremento anual de 9,4%, al pasar de $3.465.50 a $3.791.73 al mes, alrededor de $326,24 pesos más. En el ámbito rural, el incremento fue menor, de 7,3%, al pasar de $1.854,48 pesos a $1.990,18 pesos al mes, lo cual representó $135,71 pesos más", señaló el organismo autónomo en su último reporte.La inflación general anual promedio del segundo trimestre de 2024 se ubicó en 4,8%. Esta fue 0,9 puntos porcentuales inferior a la del segundo trimestre de 2023 (5,7%) y 0,2 puntos porcentuales superior a la del primer trimestre de 2024 (4,6%).De manera anual, entre el segundo trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2024, la LPEI (valor monetario de la canasta alimentaria) promedio aumentó 5,8% y 5,7% en el ámbito rural y urbano, respectivamente.De acuerdo con el Coneval, ambos incrementos fueron mayores a la inflación anual promedio del segundo trimestre 2024 (4,8%). Los alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, el jitomate y la cebolla, fueron los tres productos con la mayor incidencia en la variación porcentual anual de las LPEI urbana y rural.

