Petro critica que Netanyahu pueda hablar en la ONU mientras que “da las órdenes de asesinar a miles”

“No importan los niños, no importan las niñas, no importa si hay que matar 700 personas para asesinar a un clérigo religioso (...), no importa que, en [la Asamblea General de] las Naciones Unidas, reciban a un prófugo de la justicia y un genocida y que lo aplaudan los sectores políticos y que, incluso, un presidente latinoamericano extraño diga '¡viva la libertad, carajo!', mientras Netanyahu da las órdenes de asesinar a miles [de civiles]”, aseveró el líder de Colombia Humana durante un evento organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México.