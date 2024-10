https://noticiaslatam.lat/20241001/la-maniobra-del-caza-ruso-su-35s-pone-nervioso-a-un-piloto-estadounidense--video-1157909752.html

La maniobra del caza ruso Su-35S pone nervioso a un piloto estadounidense | Video

Las imágenes muestran cómo un caza ruso Su-35S hace que un F-16 estadounidense se aleje de la trayectoria de un bombardero y portamisiles estratégico ruso... 01.10.2024, Sputnik Mundo

Según se puede apreciar en el video, el piloto militar estadounidense se asustó por la maniobra intrépida del Su-35S ruso, y los oficiales de la Defensa Aeroespacial Norteamericana (NORAD, por sus siglas en inglés) se quejaron del incidente en las redes sociales.Según el Ministerio de Defensa ruso, el 23 de septiembre dos portaviones estratégicos rusos Tu-95, acompañados por cazas Su-35S y Su-30SM, sobrevolaban el espacio aéreo internacional cerca de la costa de Alaska. Aunque la entidad no mencionó específicamente el incidente, subrayó en un comunicado que las maniobras se realizaron de acuerdo con las normas internacionales.

