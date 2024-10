https://noticiaslatam.lat/20241001/el-kremlin-no-espera-cambios-en-postura-de-la-otan-tras-cambio-de-jefatura-de-la-alianza-1157903774.html

El Kremlin no espera cambios en postura de la OTAN tras cambio de jefatura de la Alianza

MOSCÚ (Sputnik) — La OTAN no cambiará su rumbo ni sus actividades con el nombramiento del ex primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte (2010-2024), como... 01.10.2024

El predecesor de Rutte, Jens Stoltenberg, le entregó los poderes de secretario general de la organización durante una reunión del Consejo del Atlántico Norte en la sede de la OTAN en Bruselas.El nuevo jefe del bloque militar afirmó que el apoyo a Ucrania y el incremento del gasto para fortalecer la capacidad de la OTAN serán prioritarios para la Alianza, que aglutina a 32 países.El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró previamente que la ampliación de la OTAN para incluir a Ucrania crearía una amenaza directa a la seguridad nacional de su país y añadió que Moscú considera que el estatus de no alineado de Kiev es extremadamente importante para poner fin al conflicto ucraniano.Nuevo acuerdo de armas nuclearesEl Kremlin ratificó que el nuevo acuerdo de armas nucleares con Estados Unidos tiene que incluir los arsenales atómicos en el territorio europeo."Ya antes, este año, el presidente [Vladímir Putin] dijo que era casi imposible discutir las armas nucleares, los arsenales, sin tomar en cuenta la infraestructura nuclear en Europa, sin implicar en las negociaciones a los Estados europeos y sin abarcar otros elementos de la seguridad estratégica", enfatizó el portavoz.El tratado START III de armas nucleares es actualmente el único acuerdo de control de armamento que vincula a Rusia y Estados Unidos, después de que Washington rompiera el 2 de agosto de 2019 el Tratado INF de misiles de medio y corto alcance.El pacto nuclear, que expira en 2026, limita los arsenales de las dos potencias a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 vectores, desplegados y en reserva.Peskov remarcó que su país articulará las negociaciones de manera que tomen en cuenta los nuevos aspectos y la situación establecida actualmente."Sería, por lo menos, insensato insistir en esas negociaciones aparentando que no pasó nada (...) Esto no es una opción para Rusia", agregó.Presunto bombardeo israelí sobre DamascoEl Kremlin condenó el reciente ataque aéreo contra Damasco, presuntamente lanzado por Israel, y reafirmó que le preocupa la expansión de hostilidades en Oriente Medio.Previamente, este 1 de octubre, una fuente militar siria informó que Israel lanzó un ataque con aviones y drones hacia las 02:05 (23:05 GMT del 30 de septiembre) contra varios puntos de Damasco desde el espacio aéreo sobre los Altos del Golán, causando la muerte de tres civiles, heridas a otros nueve y daños importantes a la propiedad privada, si bien las defensas aéreas interceptaron buena parte de los drones enemigos.La agencia de noticias siria SANA publicó en la red social X que en el ataque israelí falleció la presentadora de televisión Safaa Ahmed.

