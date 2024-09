https://noticiaslatam.lat/20240904/eeuu-y-el-reino-unido-planean-aplazar-indefinidamente-pacto-de-cooperacion-sobre-armas-nucleares-1157260808.html

EEUU y el Reino Unido planean aplazar indefinidamente pacto de cooperación sobre armas nucleares

Los Gobiernos del Reino Unido y de Estados Unidos planean ampliar indefinidamente un tratado que rige el intercambio de tecnología para sus programas de armas... 04.09.2024, Sputnik Mundo

De acuerdo con el medio, el cambio elimina el anterior límite de 10 años del Acuerdo de Defensa Mutua (MDA, por sus siglas inglés) y sigue a las advertencias de la ONU de que la operación militar especial de Rusia en Ucrania ha desatado una carrera mundial por las armas nucleares.Además, según Financial Times, China está ampliando su arsenal de cabezas nucleares a un ritmo que podría situar al país al mismo nivel que Rusia. Corea del Norte también ha aumentado su arsenal de cabezas nucleares después de que las negociaciones para limitarlas fracasaran en 2019, de acuerdo con medios occidentales. El cambio propuesto en la MDA también se produce después de que Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia lanzaran AUKUS, un pacto de defensa trilateral destinado a contrarrestar la presencia de China en el Indo-Pacífico con submarinos de ataque de propulsión nuclear."Proporciona un apoyo permanente a la modernización de la fuerza de disuasión nuclear del Reino Unido. También garantiza la cooperación en torno a AUKUS", agregó. De acuerdo con Financial Times, el acuerdo –firmado por primera vez en 1958 y renovado periódicamente en varias ocasiones desde entonces-- es un pilar central de la relación entre Gran Bretaña y EEUU y es ampliamente considerado como un acuerdo único entre los Estados con armas nucleares debido a su nivel de dependencia e integración técnica."El pacto, renovado por última vez en 2014 por un periodo de 10 años que expira en diciembre, permite el intercambio de tecnología e información nuclear, pero no de armas nucleares ni de su control. Las autoridades afirman que el acuerdo contribuye a garantizar la seguridad de las armas nucleares y los motores nucleares de ambos países", señaló el diario.El 26 de julio, el Gobierno laborista presentó al Parlamento británico la enmienda al MDA, que lo prorrogaría indefinidamente, solo cuatro días antes de las vacaciones de verano y tres semanas después de ganar las elecciones generales.El tratado modificado se aprobará automáticamente si ni la Cámara de los Comunes ni la Cámara de los Lores aprueban una resolución contraria a la ratificación en un plazo de 21 días de sesión.En un proceso paralelo, el presidente estadounidense Joe Biden instó a los legisladores del Congreso en una carta fechada el 29 de julio a ratificar el MDA, afirmando que "permitiría una cooperación amplia y duradera" con el programa nuclear del Reino Unido y "mejoraría aún más nuestra postura de defensa mutua".El mandatario norteamericano añadió que la enmienda había sido recomendada en abril por los departamentos de Energía y Defensa.

