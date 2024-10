https://noticiaslatam.lat/20241001/como-llegan-walz-y-vance-al-debate-de-candidatos-a-vice-de-eeuu-1157894135.html

¿Cómo llegan Walz y Vance al debate de candidatos a vice de EEUU?

¿Cómo llegan Walz y Vance al debate de candidatos a vice de EEUU?

Sputnik Mundo

Este martes 1 de octubre se enfrentarán el gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, y el senador de Ohio, el republicano J.D. Vance, en el que se estima... 01.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-01T22:00+0000

2024-10-01T22:00+0000

2024-10-01T22:40+0000

internacional

cbs

eeuu

minnesota

kamala harris

donald trump

james david vance

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

joe biden

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/0d/1157479240_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_6111e171ce0573708d961ea3f0bed1f8.jpg

El debate, el primero y único de los candidatos que acompañan a la aspirante demócrata Kamala Harris y al abanderado republicano Donald Trump en las elecciones generales, se llevará a cabo a las 9:00 de la noche (GMT -4).El enfrentamiento se grabará en los estudios de la cadena CBS, que transmitirá el evento en vivo y compartirá la señal con una docena de canales de aire, señales de noticias y portales de internet.Aunque los debates de los candidatos a vicepresidentes históricamente suelen tener alrededor de la mitad del rating de los debates presidenciales, se trata de todas formas de un acontecimiento importante en la agenda de las campañas electorales, al tratarse de un evento con una audiencia de decenas de millones de espectadores, considerablemente más que lo que capturan sendas convenciones partidarias en sus transmisiones televisivas.Según explicaron los organizadores, el programa de esta noche se hará a puertas cerradas, por lo cual no habrá asistentes en el estudio. Tendrá una duración de 90 minutos, con dos cortes comerciales. Tanto Walz como Vance deberán estar parados en un atril y, a diferencia de los dos debates anteriores de este ciclo electoral (Trump contra Biden, en junio, y Trump contra Harris, en septiembre), los micrófonos de ambos estarán prendidos en todo momento, lo que garantiza una mayor interacción entre los candidatos.Además, la división CBS News, el brazo noticioso de la cadena estadounidense, encargado de organizar el evento, precisó que los dos periodistas que moderarán el debate, Norah O’Donnell, presentadora de CBS Evening News, y Margaret Brennan, del envío político dominical Face the Nation, se limitarán a hacer las preguntas y no harán "fact-checking" de los dichos de los candidatos, es decir, no participarán para desmentir los potenciales dichos falsos o engañosos de Walz o Vance. Sin embargo, la señal informó que sí lo harán a través de sus redes sociales en tiempo real.Un puñado de votosSi bien, en las semanas que siguieron a la coronación de Kamala Harris como la abandera demócrata la excitación por la candidatura de la actual vice lograron envalentonar al partido gobernante gracias a un fuerte crecimiento en los sondeos, a poco más de un mes de las elecciones en EEUU los números de intención de voto de los candidatos arrojan una paridad absoluta, convirtiéndola en una de las elecciones más disputadas en tiempos recientes.Además, y confirmando la extrema polarización que vive la sociedad estadounidense, ni siquiera la seguidilla de una serie de acontecimiento de alto perfil (el debate entre Harris y Trump, un segundo presunto intento de asesinato contra el expresidente y candidato republicano, o la intensificación de los ataques de Israel en el Líbano y Gaza, que cuentan con el apoyo de EEUU) han logrado mover la aguja y modificar la intención de voto para un lado u otro.Entonces, en este contexto de inmovilidad en los sondeos, ¿qué impacto puede tener el enfrentamiento de los candidatos a vicepresidente, dado además que se trata de un puesto que históricamente ha detentado poco poder en la Casa Blanca?Según Samuel Losada, internacionalista egresado de la Universidad de Belgrano, el impacto posiblemente sea mínimo, pero al tratarse de una elección tan reñida, cualquier porción de voto que sea captada, por más pequeña, podría ser clave para ganar en las elecciones."Vale recordar que cada vez más frecuentemente, las elecciones en EEUU son decididas por un puñado reducido de votos en un número pequeño de estados, los llamados estados en disputa. En el 2020, la victoria de Biden fue definida por una ventaja de 60 mil votos, lo que es prácticamente nada en un país tan populoso como EEUU", señala el experto.Vance y Walz en relieveEso explica, señala Losada, que los candidatos se tomen tan en serio un acontecimiento como el debate de esta noche, tomándose de una a dos semanas para prepararse, cortando estos ensayos para hacer apenas algunos actos proselitistas. En este caso, la mayor presión está del lado de los demócratas, opina Losada, dado que Trump ha venido ganado fuerza en las últimas semanas.Así, el especialista destaca que Walz es la personificación de esa estrategia, esto gracias a su personalidad, así como su discurso pro-armas y pro-fracking. Por ello, anticipa que se profundice en esa línea, similar a lo que ha hecho Harris al aligerar sus posiciones más socialmente liberales del pasadoSin embargo, Losada señala que Walz, luego de ganarse la candidatura de vice gracias a una serie de entrevistas virales que lo convirtieron en un fenómeno en internet, ha mantenido un llamativo perfil bajo, apenas sentándose para una sola entrevista en una señal de cable —y en conjunto con Harris— en los casi dos meses que lleva de campaña."Esto tiene que ver, en mi opinión, porque la campaña de Harris se dio cuenta, luego de varios traspiés en declaraciones y mentiras o exageraciones de su parte que fueron descubiertas por la prensa, que Walz no era el activo que creyeron inicialmente que sería, por lo que lo han tenido relativamente oculto, apareciendo en ferias locales y eventos deportivos. Esto hace que, sumado a su poca experiencia en la política nacional de alto nivel, sea razonable tener dudas sobre cómo será su desempeño en el debate", afirma.Vance, en tanto, pese a ser un senador con apenas dos años de experiencia en la Cámara alta antes de ser elegido por Trump como compañero de fórmula, tiene una amplia trayectoria como orador público, gracias a sus años como best-seller literario por sus populares memorias “Hillbilly elegy”.Además, el joven senador de Ohio es un asiduo entrevistado en podcasts y programas políticos, donde su actitud pugilistica lo han curtido para acontecimientos como éste, que le podría dar una plataforma importante al candidato republicano de convencer a votantes que no decidieron su voto.Losada señala, sin embargo, que actualmente Vance, de los cuatro políticos que conforman las dos fórmulas presidenciales, es quien obtiene los números de aprobación más bajos en la mayoría de los sondeos. Esto es, en parte, por esta proclividad a dar entrevistas.En ese sentido, Losada afirme que Vance podría utilizar esta oportunidad para volver a presentarse ante el electorado y despejar las dudas que puedan tener sobre su visión para el país o su personalidad."Si Vance se enfoca durante el debate en las políticas económicas y militaristas del gobierno de Biden y Harris, que son muy impopulares entre los ciudadanos, al igual que su combate inefectivo de la migración ilegal, esto podría ser bueno para las chances electorales de la fórmula republicana. En cambio, si su estrategia es hablar de temas de nicho como lo ha hecho en muchas oportunidades en esta campaña, como declarar su oposición a la fertilización in vitro, o en esparcir rumores infundados sobre las presuntas prácticas de migrantes, eso le jugará en contra", concluye.

https://noticiaslatam.lat/20240923/la-gira-de-biden-para-defender-su-gestion-economica-perjudicara-a-kamala-harris-1157687855.html

https://noticiaslatam.lat/20240912/trump-dice-que-no-participara-en-otro-debate-contra-kamala-harris-1157470948.html

https://noticiaslatam.lat/20240927/el-equipo-de-trump-critica-la-visita-de-harris-a-la-frontera-con-mexico-es-un-juego-politico-1157828952.html

eeuu

minnesota

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Rodrigo Duarte https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg

cbs, eeuu, minnesota, kamala harris, donald trump, james david vance, elecciones presidenciales de eeuu (2024), joe biden