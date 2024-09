https://noticiaslatam.lat/20240930/nuevos-aranceles-de-la-ue-contra-china-podrian-perjudicar-a-la-industria-europea-de-pinturas-1157875743.html

El arancel antidumping del 39,7% fue aprobado en la Unión Europea (UE) en julio, pero aún no ha entrado en vigor a la espera de la aprobación de los países miembros. La ley ahora amenaza con llevar a la quiebra a los fabricantes más pequeños y obligar a las grandes empresas a reubicar su producción fuera de la UE, expresan los productores, de acuerdo con el medio."Es una cuestión de supervivencia de estas industrias", declaró a Financial Times el director de operaciones del fabricante francés de pinturas Oceinde, Nicolas Dujardin. "Si todas estas investigaciones se traducen en impuestos tan elevados en Europa, se producirán algunas quiebras", añadió, en referencia a la investigación en curso de Bruselas sobre las exportaciones chinas en medio de la escalada de las tensiones comerciales."Si no somos capaces de vender tanto como esperábamos, tendremos que recortar puestos de trabajo. Estamos muy atentos", declaró al medio la directora de la empresa familiar finlandesa de pinturas Teknos, Paula Salastie, refiriéndose a los precios más altos que los fabricantes de pinturas tendrían que introducir si el dióxido de titanio chino se volviera inaccesible o intolerablemente caro.Los grandes productores también pronostican que las medidas propuestas perjudicarán a sus respectivas líneas base. Tendrían "un impacto negativo en la competitividad" de las empresas europeas, subrayó el alto ejecutivo del gran fabricante de pinturas PPG, Pedro Serret Salvat, citado por el periódico. Asimismo, calificó los aranceles de "desproporcionados" y las propuestas de la UE de aplicarlos con carácter retroactivo de "inaceptables".China ha incrementado notablemente su producción de óxido de titanio en la última década y media hasta dominar el mercado mundial, con una producción de 6,1 millones de toneladas en 2024 que representa hasta el 83% del consumo mundial (frente a una cuota de mercado del 29%, o 1,4 millones de toneladas, en 2008). Durante el mismo período, importantes plantas europeas cerraron su producción de óxido de titanio, y la UE se esfuerza ahora por reactivar la producción nacional.Por su parte, los productores nacionales que desean reactivar la producción nacional de óxido de titanio quieren que los aranceles se apliquen lo antes posible. "No podemos operar con una utilización de la capacidad del 60%", señaló al medio el consejero general del productor europeo de dióxido de titanio Tronox, Jeffrey Neuman, destacando la capacidad de China para superar a los fabricantes europeos. Es "una cuestión fundamental de resiliencia industrial", opina Neuman.Otros temen que los competidores regionales de la UE, entre ellos el Reino Unido y Turquía, se aprovechen de los aranceles de Bruselas para vender sus propias pinturas a menor precio, superando a los productores europeos, ya que no tendrían que pagar las elevadas tarifas de importación.La producción industrial europea se ha reducido drásticamente desde 2022, en gran parte debido al aumento de los costos de la energía, provocado por la pérdida de acceso al gas natural a bajo precio procedente de los gasoductos rusos, como resultado de las sanciones antirrusas, tras la escalada del conflicto ucraniano, que se ha convertido en una auténtica guerra subsidiaria en la que participa la OTAN.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ya advirtió en 2022 que la decisión "absolutamente política" de la UE de dejar de comprar energía rusa sería "suicida" y "socavaría gravemente la competitividad de una parte significativa de la industria europea".

